Dünya Ukraynada korkunç görüntü Sonuçlarını biliyorlardı yine de yaptılar
AVRUPA

Ukrayna’da korkunç görüntü: 'Sonuçlarını biliyorlardı yine de yaptılar'

Ukrayna’nın Bucha Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Myrotske kasabasında yedi sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ukrayna’da korkunç görüntü: Sonuçlarını biliyorlardı yine de yaptılar
Ukrayna’da toplu mezar bulundu.

Açıklamada yedi sivilin vurularak öldürüldüğü ve ellerinin arkadan bağlı şekilde bulunduğu aktarıldı. Ukrayna Ulusal Polis Şefi Igor Klimenko, Kiev bölgesindeki 1500’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin Rus ordusunun kasti kararı sonucu yaşandığını belirtti.

Klimenko, “Ne yaptıklarını biliyorlardı, sonuçlarını da biliyorlardı ancak yine de yaptılar” ifadelerini kullandı.

Toplu mezarlarla ilgili incelemelerin ayrı olarak yapıldığını belirten Klimenko, şu an için net bir sayı vermenin mümkün olmadığını, haftada 2 ya da 3 cansız bedene ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna NATO'dan ağır ilah talep edecek
DÜNYA
Ukrayna NATO'dan ağır ilah talep edecek

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek çağrı: Nükleer silah verilmeli
DÜNYA
Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek çağrı: Nükleer silah verilmeli

Ukrayna’dan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru
EKONOMİ
Ukrayna’dan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru
Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Hulki Cevizoğlu ABDnin Türkiyede iktidar değişikliği planını anlattı: Muhalefet de Armut piş ağzıma düş diye bekliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek: Sektöre öncü olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.