|
Dünya

Ukrayna'da mayın tehlikesi: 174 bin kilometrekareye yayılmış durumda

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın mayın temizleme ekipmanlarına ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkenin 174 bin kilometrekaresinin mayınlar ve patlayıcılar nedeniyle tehlike altında olduğunu söyledi.

11:19 . 13/08/2023 Pazar
DHA
Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Ulusa sesleniş konuşmasında, müttefiklerden mayın temizleme ekipmanları konusunda destek isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Ukrayna'nın ortaklarının ekipmanlarına ihtiyacı var ve topraklarımızı Rus mayınlarından temizleyebilmemiz için Ukrayna'da bir üretim üssü oluşturmak çok önemli. Bu görev on yıllar içinde değil, yıllar içinde tamamlanmalıdır. Şu an itibariyle ülkemizin toplam 174 bin kilometrekaresi mayınlar ve patlamamış mühimmat nedeniyle potansiyel tehlike altında.


Uzmanlarımız her gün yüzlerce patlayıcı madde tespit ediyor. Ne kadar çok mayın temizleme makinemiz, mayın temizleme için ne kadar çok özel insansız hava aracımız olursa, güvenliği o kadar aktif bir şekilde yeniden tesis edebiliriz. Bize yardım eden her ülkeye müteşekkiriz” dedi.





#Volodimir Zelenski
#Ukrayna
#Mayın
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ne kadar emekli maaşı alırım? EYT SGK 4A 4B 4C Emekli Maaşı Hesaplama