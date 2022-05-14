Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen yaklaşık bin yerleşim alanı kurtarıldı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını bildirdi.

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