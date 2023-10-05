Ukrayna'da savaşın başından bu yana 1243 sağlık merkezine saldırı gerçekleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak için İspanya'nın güneyindeki Granada kentine geldi. Zelenskiy, sosyal medyadaki resmi hesabından yayımladığı mesajda, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için İspanya'ya, Granada'ya geldim. Özellikle kış yaklaşırken Ukrayna'nın en büyük önceliği hava savunmasını güçlendirmektir. Ortaklarımızla yeni anlaşmaların temellerini zaten attık ve bunların onaylanmasını ve uygulanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, Ukrayna ve bir bütün olarak Avrupa için verimli bir gün olmalı" ifadelerini kullandı.