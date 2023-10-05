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Dünya

Ukrayna'da savaşın başından bu yana 1243 sağlık merkezine saldırı gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Ukrayna Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'da sağlık merkezlerine 1243 saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu.

22:30 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Ukrayna'da hedef alınan sağlık merkezlerinden biri.

Ukrayna'da hedef alınan sağlık merkezlerinden biri.

DSÖ'nün Ukrayna Temsilciliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Ukrayna'daki sivil tesislere yönelik saldırılara yer verildi.

Paylaşımda, DSÖ'nün Ukrayna'daki sağlık tesislerine ve sivil alanlara yönelik başka bir acımasız saldırı karşısında sarsıldığı belirtilerek, "Bu, bir şiddet eylemidir. Ukrayna'da 24 Şubat 2022'den bu yana sağlık tesislerine yönelik 1243 saldırı doğrulandı. DSÖ, ihtiyaçların karşılanması için yerel otoritelerle birlikte çalışmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.


#DSÖ
#sağlık merkezi
#saldırı
#Ukrayna
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