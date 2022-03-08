Ukrayna'daki dramı Türk öğrenci anlattı: Sokaklar ceset dolu

Yemek olarak kara buğday, et, makarna ve köfte pişiriyoruz. Bazı insanlar, ‘Neden oradasın?’ diye soruyor. Burada olmamın bana kesinlikle maddi bir faydası yok. Çünkü bu yemekler için para almıyorum. Kalpten istediğim için buradayım. Aynı durum Türkiye’de olsaydı orada da bunu yapardım. Orada da restoranımı herkese açıp yemek pişirirdim.”