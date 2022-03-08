Ukrayna'daki dramı Türk öğrenci anlattı: Sokaklar ceset dolu
Rus ordusunun en çok tahrip ettiği Sumi’de kalan Türkler tahliye edilmeyi bekliyor. Erzak depolarının savaş uçakları tarafından vurulmasıyla gıda ve tıbbi malzeme bulmanın zorlaştığı bölgede 100’ü aşkın Türk öğrenci bulunuyor.
Rus ordusunun en çok tahrip ettiği Sumi’de kalan Türkler tahliye edilmeyi bekliyor. Erzak depolarının savaş uçakları tarafından vurulmasıyla gıda ve tıbbi malzeme bulmanın zorlaştığı bölgede 100’ü aşkın Türk öğrenci bulunuyor.
Sumi Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören 18 yaşındaki Eyüp Bakırhan, bölgedeki insani dramı anlattı:
“Her gün bomba sesleriyle uyanıyoruz. Sokaklar cesetler doldu. Birkaç gündür gıda bulmakta zorlanıyoruz. Kaldığı sığınaklara yeterince havalandırma yok. Kaldığımız bölge Rusya sınırına çok yakın olduğu için şiddetli çatışmalar yaşandı. Elektriğimiz kesildi, şu an musluktan resmen çamur akıyor.”
SAVAŞI İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM
Sumi Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Mücahit Erçin ise şunları söyledi: “Burada savaşı iliklerime kadar hissettim. Sivilleri tanklarla ezdiler, cesetlerinin üzerinden geçtiler. Bir an önce bu savaş bitsin.”