Dünya Ukraynadaki dramı Türk öğrenci anlattı Sokaklar ceset dolu
AVRUPA

Ukrayna'daki dramı Türk öğrenci anlattı: Sokaklar ceset dolu

Rus ordusunun en çok tahrip ettiği Sumi’de kalan Türkler tahliye edilmeyi bekliyor. Erzak depolarının savaş uçakları tarafından vurulmasıyla gıda ve tıbbi malzeme bulmanın zorlaştığı bölgede 100’ü aşkın Türk öğrenci bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynadaki dramı Türk öğrenci anlattı: Sokaklar ceset dolu
Eyüp Bakırhan

Rus ordusunun en çok tahrip ettiği Sumi’de kalan Türkler tahliye edilmeyi bekliyor. Erzak depolarının savaş uçakları tarafından vurulmasıyla gıda ve tıbbi malzeme bulmanın zorlaştığı bölgede 100’ü aşkın Türk öğrenci bulunuyor.

Sumi Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören 18 yaşındaki Eyüp Bakırhan, bölgedeki insani dramı anlattı:

  • “Her gün bomba sesleriyle uyanıyoruz. Sokaklar cesetler doldu. Birkaç gündür gıda bulmakta zorlanıyoruz. Kaldığı sığınaklara yeterince havalandırma yok. Kaldığımız bölge Rusya sınırına çok yakın olduğu için şiddetli çatışmalar yaşandı. Elektriğimiz kesildi, şu an musluktan resmen çamur akıyor.”

Mücahit Erçin
Mücahit Erçin

SAVAŞI İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM

Sumi Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Mücahit Erçin ise şunları söyledi: “Burada savaşı iliklerime kadar hissettim. Sivilleri tanklarla ezdiler, cesetlerinin üzerinden geçtiler. Bir an önce bu savaş bitsin.”

​Ukrayna'nın açık olan tek restoranı: Türkler her gün yüzlerce kişi için yemek yapıp sığınaklara ulaştırıyorlar
FOTOĞRAF 12
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Savaşın pençesindeki Ukrayna’da restoranlar, cafeler ve fırınlar ilk günden beri hizmet dışı... Biri hariç...
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Başkent Kiev’de faaliyet gösteren bir Türk restoranı dışardan kapalı gibi görünse de mutfak da sürekli yemek pişiriliyor ve o yemekler sığınaklara, hastanelere ulaştırılıyor.
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Hürriyet'in haberine göre; restoranda çalışanların tümü gönüllü, hiçbirinin asıl mesleği aşçılık değil.
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Yaklaşık 20 yıldır Ukrayna’da yaşayan restoranın sahibi Onur Hekim ise Kiev’de yaklaşık 10 Türk restoranın bulunduğunu söyleyerek şunları anlatıyor: “Kiev savaştan önce çok hareketli bir yerdi. Sadece benim restoranlarımda 100’e yakın personel çalışıyordu. Bunların 20’si Türk’tü. Savaş başlayınca ayrılmak isteyenlere elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Ukraynalı personelimiz evlerine gitti. Türk çalışanları ise tahliye ettik.
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38 yaşındayım. Bunun 20 yılı burada geçti. Ukrayna benim ikinci evim. Sahip olduğum her şey burada; ailem, arkadaşlarım ve işim... Ukrayna’da kendimi asla yabancı gibi hissetmedim.
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Bu nedenle her şey güzelken burada olup da her şey kötüyken ayrılmak benim tasvip ettiğim bir şey değil.
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İyi günde buradaysam kötü günde de burada olmalıyım. Kötü günde de çıkıp sığınağa saklanmadım. Burada olmamın amacı beraber büyüdüğüm insanlara yardım etmek.”
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Mutfağı yöneten kişi ise 55 yaşındaki Valantina Pributkova. Bir oğlunun asker olduğunu söyleyen Valantina, “Ben aslında turist rehberiyim. Ama savaş başladığında ülkeme ve burada yaşayan insanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm.
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Evimde oturmak yerine yemek pişirebileceğime karar verip buraya geldim. Üç çocuğum var. Biri orduda görev yapıyor. Diğer oğlum ve kızımla her gün buraya gelip yemek yapıyorum. Akşam olunca da evimize gidiyoruz” diyor.
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Günde ortalama 400 kişiye yemek yaptıklarını söyleyen Onur Hekim, şunları anlatıyor: “Savaşın ilk günü sosyal medyadan yemek yapacak kişilere ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu insanlar bana ulaştı. Şu ana kadar kendi malzemelerimizi kullandık. Yaptığımız yemekleri hastanelere, sığınaklara; sivillere, sağlık çalışanlarına dağıtıyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimiz teslim ediyoruz.
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Yemek olarak kara buğday, et, makarna ve köfte pişiriyoruz. Bazı insanlar, ‘Neden oradasın?’ diye soruyor. Burada olmamın bana kesinlikle maddi bir faydası yok. Çünkü bu yemekler için para almıyorum. Kalpten istediğim için buradayım. Aynı durum Türkiye’de olsaydı orada da bunu yapardım. Orada da restoranımı herkese açıp yemek pişirirdim.”
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​Ukrayna'nın açık olan tek restoranı: Türkler her gün yüzlerce kişi için yemek yapıp sığınaklara ulaştırıyorlar
Savaşın pençesindeki Ukrayna'da restoranlar, cafeler ve fırınlar ilk günden beri hizmet dışı... Biri hariç... Başkent Kiev'de faaliyet gösteren bir Türk restoranı dışardan kapalı gibi görünse de mutfak da sürekli yemek pişiriliyor ve o yemekler sığınaklara, hastanelere ulaştırılıyor. Restoran sahibi Onur Hekim ''20 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Son ana kadar buradan çıkmayı düşünmüyorum'' dedi.

Yeni Şafak ekibine silah doğrultan Ukrayna askerleri Türk olduklarını öğrenince yardımcı oldu
OYNAT 02:35
Yeni Şafak ekibine silah doğrultan Ukrayna askerleri Türk olduklarını öğrenince yardımcı oldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in doğusunda yer alan Rusaniv kentine hareket eden, içinde Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz'ün de bulunduğu otomobile, bölgede radar kurulumu yapan Ukrayna birlikleri tarafından tehdit unsur sanılarak silah doğrultuldu. Takip edilerek bir süre sonra durdurulan ve polisler tarafından üst araması yapılan gazetecilere, Türk oldukları anlaşılınca Ukrayna güçleri tarafından yardımcı olundu. Ukrayna polisi, Türk gazetecilere Kiev'e kadar refakat etti.


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