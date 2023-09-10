Ukrayna’dan G20 Sonuç Bildirgesi’ne tepki: Gurur duyulacak bir şey yok

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıladı. Çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma, hızlandırılmış ve kapsayıcı büyüme, gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması gibi konuların masaya yatırıldığı zirvede, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da ele alındı. Zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde Türkiye detayı dikkat çekti. Bildirgede, 'Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.