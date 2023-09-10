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Dünya

Ukrayna’dan G20 Sonuç Bildirgesi’ne tepki: Gurur duyulacak bir şey yok

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20 Sonuç Bildirgesi’nde yer alan ‘Ukrayna’ bölümündeki bazı ifadelerin eksik olduğunu ve Rusya’nın adının geçmediğini belirterek tepki gösterdi. Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “G20, sonuç bildirgesini kabul etti. Metne güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklarımıza minnettarız. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı açısından G20'nin gurur duyacağı hiçbir şey yok. Metnin ana unsurları gerçeğe daha yakın olması için şu şekilde görünebilir” dedi.

10:57 . 10/09/2023 Sunday
DHA
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20 Sonuç Bildirgesi’nde yer alan ‘Ukrayna’ bölümündeki bazı ifadelerin eksik olduğunu ve Rusya’nın adının geçmediğini belirtti.


Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “G20, sonuç bildirgesini kabul etti. Metne güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklarımıza minnettarız. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı açısından G20'nin gurur duyacağı hiçbir şey yok. Metnin ana unsurları gerçeğe daha yakın olması için şu şekilde görünebilir” dedi.


Bildirgedeki düzeltmeleri gösterdi

Nikolenko, paylaştığı fotoğrafta, sonuç bildirgesinde yer alan bazı ifadeleri düzeltti. Nikolenko, bildirgedeki, “Ukrayna'daki savaşta nükleer silahların kullanımı veya kullanım tehdidi kabul edilemez” ifadelerini, “Ukrayna'ya karşı savaşta, Rusya'nın nükleer silah kullanması ya da kullanma tehdidinde bulunması kabul edilemez” olarak değiştirdi.


G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: Türkiye detayı dikkat çekti
G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: Türkiye detayı dikkat çekti

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıladı. Çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma, hızlandırılmış ve kapsayıcı büyüme, gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması gibi konuların masaya yatırıldığı zirvede, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da ele alındı. Zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde Türkiye detayı dikkat çekti. Bildirgede, 'Rus gıda ürünleri ve gübrelerinin dünya pazarlarına erişimi için Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşmalarına yönelik çabaları takdir ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.



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