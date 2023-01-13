Dünya Ukraynadan Soledar açıklaması Rusyayı yalanladı
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Ukrayna'dan Soledar açıklaması: Rusya'yı yalanladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını açıklayarak, ''Şehirde çatışmalar devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan Soledar açıklaması: Rusyayı yalanladı
Soledar şehri

Ukrayna-RBK’ye konuşan Çerevatiy, Rusya Savunma Bakanlığının Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarına ilişkin açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Çerevatiy, "Hayır, bu doğru değil. Şehirde çatışmalar sürüyor. Detaylarını veremem." diye konuştu.

Ukrayna askerlerinin şehri savunmaya devam ettiğini aktaran Çerevatiy, şehrin karşı tarafın kontrolüne geçtiğine ilişkin açıklamaları, "Rusların özellikle Ukrayna toplumunda hayal kırıklığı yaratmak için yaptığı kasıtlı bir gürültü" olarak nitelendirdi.

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