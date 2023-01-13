Ukrayna'dan Soledar açıklaması: Rusya'yı yalanladı

Hayat

Sanatçı Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın ölüm haberi sanat dünyasını derinden üzdü. "Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan son yolculuğuna uğrurlandı. Törende Çaçan'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses ise vefat haberini bu sabah öğrendiğini açıklayan bir yazı paylaştı ve "Mekanın cennet olsun Burhan'ım" dedi.