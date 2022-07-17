Dünya Ukraynalı firmaya ait "tehlikeli madde" taşıyan uçak Yunanistana düştü
AVRUPA

Ukraynalı firmaya ait "tehlikeli madde" taşıyan uçak Yunanistan'a düştü

Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo nakliye uçağının Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kentinde düştüğü bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynalı firmaya ait tehlikeli madde taşıyan uçak Yunanistana düştü
Antonov An-12

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, uçak "tehlikeli madde" taşıyordu. Bu nedenle, yetkililer uçağın cumartesi gecesi düştüğü Kavala'nın Palaiohoriou bölgesindeki tüm itfaiye güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Patlayıcı uzmanlarından oluşan bir ekip ise uçağın taşıdığı yükün ne kadar tehlikeli olduğunu belirleyerek, alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere olay yerine doğru harekete geçti.

Pilot motor arızası bildirdi

Pilot, uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istedi ancak havaalanına varamadan motor havada alev aldı ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü.

Ukraynalı bir firmaya ait olan uçak Sırbistan'dan Ürdün'e kargo taşıyordu.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktardı.

Kazanın yaşandığı alanda yanık yakıt kokusu ve yoğun duman hakim.

Uçakta sekiz mürettebatın olduğu tahmin ediliyor.

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