Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ukraynalı mültecilerin akın ettiği 9 ülke zorda
AVRUPA

Ukraynalı mültecilerin akın ettiği 9 ülke zorda

Ukraynalı mültecilerin akın ettiği dokuz Doğu Avrupa ülkesi, ortak bir mektupla Brüksel’den yardım istedi. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Romanya’nın aralarında bulunduğu ülkeler mültecilere barınma, gıda, eğitim ve ulaşım hizmeti sunarken ekonomik dengelerin değiştiğine dikkat çekip AB’den masrafların karşılanmasını istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı mültecilerin akın ettiği 9 ülke zorda
Arşiv

Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı işgalin yol açtığı büyük mülteci dalgasından etkilenen dokuz Doğu Avrupa ülkesi, ortak bir mektupla Avrupa Birliği’nden (AB) maddi yardım talep etti. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve üç Baltık ülkesi (Estonya, Litvanya ve Letonya) temsilcileri, mültecilere sunulan barınma, gıda, eğitim ve ulaşım hizmetleri gibi ek sosyal yardımlar nedeniyle ülkelerinde ortaya çıkan ek harcamaları gerekçe göstererek, karşılaştıkları maddi zorlukların AB tarafından karşılanmasını istedi.

YAPISAL TEDBİR TALEBİ

  • Doğu Avrupa ülkeleri hükümetleri tarafından hazırlanan mektup, mali yardımın yanı sıra, mülteci akını nedeniyle söz konusu ülkelerde ekonomik dengelerin de değiştiğine işaret ederek, yapısal bazı tedbirler öneriyor. 2021- 2027 ortak AB bütçesine ait proje ve fonların bir an önce uygulamaya konulması ve Doğu Avrupa ülkelerinin bazı ödeme yükümlülüklerinin göçlerin neden olduğu zorluklar dikkate alınarak ertelenmesi de önerilen tedbirler arasında yer alıyor.

5 MİLYON GÖÇMEN

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, savaşın başından bu yana 5 milyonu aşkın Ukraynalı göçmen ülkesini terk etti. Göçmenlerin yaklaşık yarısını oluşturan 2 milyon 825 bin kişi Polonya’ya sığınırken, aynı dönem içinde Romanya’ya 757 bin, Macaristan’a 471 bin, Moldova’ya 427 bin ve Slovakya’ya 343 bin Ukraynalı savaş mağduru geçiş yaptı. BM tarafından paylaşılan bu rakamlar, mültecilerin öncelikle komşu ülkelere sığındığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Doğu Avrupa ülkeleri ise kaleme aldıkları mektupta, bu yükün AB’ye eşit bir şekilde dağıtılmasını talep ediyor.

Avrupa Ukrayna mülteci krizinde çaresiz: İnsan ticareti tehdidi artıyor
DÜNYA
Avrupa Ukrayna mülteci krizinde çaresiz: İnsan ticareti tehdidi artıyor

Ukrayna'yı terk eden 2 milyon mülteci Avrupa’da kalıcı
DÜNYA
Ukrayna'yı terk eden 2 milyon mülteci Avrupa’da kalıcı
Onun Gibinin 24. bölümü yayında

O'nun Gibi'nin 24. bölümü yayında

​O en güzel ailenin en hayırlı reisiydi.
Galatasaray İzmirde kazandı

Galatasaray İzmir'de kazandı

Sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası Altay'ın umutları tükendi.
Taksim metroda yangın: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı

​Küçük kızın gözyaşları yürek sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.