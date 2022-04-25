Ukraynalı mültecilerin akın ettiği 9 ülke zorda

Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı işgalin yol açtığı büyük mülteci dalgasından etkilenen dokuz Doğu Avrupa ülkesi, ortak bir mektupla Avrupa Birliği’nden (AB) maddi yardım talep etti. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve üç Baltık ülkesi (Estonya, Litvanya ve Letonya) temsilcileri, mültecilere sunulan barınma, gıda, eğitim ve ulaşım hizmetleri gibi ek sosyal yardımlar nedeniyle ülkelerinde ortaya çıkan ek harcamaları gerekçe göstererek, karşılaştıkları maddi zorlukların AB tarafından karşılanmasını istedi.

YAPISAL TEDBİR TALEBİ

Doğu Avrupa ülkeleri hükümetleri tarafından hazırlanan mektup, mali yardımın yanı sıra, mülteci akını nedeniyle söz konusu ülkelerde ekonomik dengelerin de değiştiğine işaret ederek, yapısal bazı tedbirler öneriyor. 2021- 2027 ortak AB bütçesine ait proje ve fonların bir an önce uygulamaya konulması ve Doğu Avrupa ülkelerinin bazı ödeme yükümlülüklerinin göçlerin neden olduğu zorluklar dikkate alınarak ertelenmesi de önerilen tedbirler arasında yer alıyor.

5 MİLYON GÖÇMEN

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, savaşın başından bu yana 5 milyonu aşkın Ukraynalı göçmen ülkesini terk etti. Göçmenlerin yaklaşık yarısını oluşturan 2 milyon 825 bin kişi Polonya’ya sığınırken, aynı dönem içinde Romanya’ya 757 bin, Macaristan’a 471 bin, Moldova’ya 427 bin ve Slovakya’ya 343 bin Ukraynalı savaş mağduru geçiş yaptı. BM tarafından paylaşılan bu rakamlar, mültecilerin öncelikle komşu ülkelere sığındığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Doğu Avrupa ülkeleri ise kaleme aldıkları mektupta, bu yükün AB’ye eşit bir şekilde dağıtılmasını talep ediyor.

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