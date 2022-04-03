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Dünya Ukraynalılara kucak açan Avrupa bu trajediye sessiz Akdenizde 90 göçmen hayatını kaybetti
AVRUPA

Ukraynalılara kucak açan Avrupa bu trajediye sessiz: Akdeniz'de 90 göçmen hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Grandi, "Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömertçe ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı." diyerek yapılan çifte standarda atıfta bulundu.

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Haber Merkezi AA
Ukraynalılara kucak açan Avrupa bu trajediye sessiz: Akdenizde 90 göçmen hayatını kaybetti
Akdeniz'de 90 göçmen hayatını kaybetti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan trajedide 90'dan fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Grandi, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Akdeniz'de yaşanan deniz kazasına ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayarak yazdığı mesajında, "Akdeniz'de yaşanan bir başka trajedide 90'dan fazla kişi öldü." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin göçmenler konusundaki çifte standardına atıfta bulunan Grandi, "Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömertçe ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere nasıl uygulayacağını düşünmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz'de 41'i çocuk 244 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Akdeniz'de 41'i çocuk 244 düzensiz göçmen kurtarıldı
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kalabriya Bölgesi açıklarında zor durumdaki bir teknede bulunan 244 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılanlar arasında 1'i yeni doğmuş 41 çocuğun da bulunduğu belirtildi. Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Öte yandan, MSF'in açıklamasına göre, Libya'dan günler önce ayrılan ve Akdeniz'i geçmeye çalışan aşırı kalabalık bir bottaki 90'dan fazla düzensiz göçmen uluslararası sularda hayatını kaybetti.

MSF, Alegria 1 isimli ticari bir tankerin dün sabah botta hayatta kalmayı başaran 4 kişiyi kurtardığını, bu kişilerin botta en az 100 kişi olduğunu ve denizde en az 4 gün seyrettiklerini aktardığını bildirdi.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

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