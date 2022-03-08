Dünya Ukraynanın AB adaylık başvurusu Avrupa Birliği Konseyi resmi aşamaların başladığını bildirdi
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Ukrayna’nın AB adaylık başvurusu: Avrupa Birliği Konseyi resmi aşamaların başladığını bildirdi

Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi.


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Haber Merkezi İHA
Ukrayna’nın AB adaylık başvurusu: Avrupa Birliği Konseyi resmi aşamaların başladığını bildirdi
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Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, AB’nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi.

Buna göre AB Konseyi’nin, AB Komisyonu’nu adaylık başvuru yapan ülkelerin dosyalarını inceleyerek görüş bildirmekle yetkilendirdiği açıklandı.

Fransa tarafından yürütülen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan tarafından sunulan adaylık başvurularına ilişkin resmi aşamaları başlattığını bildirdi.

"UZUN BİR YOLDA İLK ADIM ATILDI"

Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Avrupa Komisyonu’nun adı geçen ülkelerden gelen görüşler hakkında bir görüş sunmaya davet edildiği bildirildi. Bu süreç AB üyeliği adayları için uzun bir yolda ilk adımı işaret ederken, söz konusu yetkilendirme Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, başvuran ülkelerin AB’nin temel ilkeleri, kurumsal ve demokratik istikrarları ve ekonomileri ile ilgili referanslarını gözden geçireceği bir sürecin başlaması anlamına geliyor.

Buna göre AB üyesi 27 ülkenin ilgili Bakanları’nın aldığı karar doğrultusunda, AB Komisyonu’na her bir ülkenin adaylık başvurusunu inceleyip görüş bildirme yetkisi verdiği duyuruldu.

UKRAYNA, GÜRCİSTAN VE MOLDOV,A AB ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan ve AB’ye sunulan başvuru dilekçesi, Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmişti. Her ikisi de Rusya bağlantılı ayrılıkçı bölgelere ev sahipliği yapan Moldova ve Gürcistan’da kısa bir süre sonra AB’ye adaylık başvurusunda bulunmuşlardı.

AB adaylık statüsü alabilmek için Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’nın AB Konseyi’nin oybirliğiyle desteğini alması gerekiyor. Bu desteğin ardından katılım müzakerelerine başlayabilecek sürecin ilk adımı olarak nitelendirilen yetkilendirme, tam üyeliğe dair kesin bir dayanak sağlamıyor. AB Komisyonu tarafından yapılacak görüş beyanı öncesi incelemenin ise ne kadar süreceği hakkında bilgi verilmedi.

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