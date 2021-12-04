Dünya Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Bodnardan AKINCI paylaşımı Umarım yakında gerçek olur
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan 'AKINCI' paylaşımı: Umarım yakında gerçek olur

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar AKINCI TİHA'nın maketini paylaştı. Ukrayna'ya ait armaların maketi süslediği paylaşımda, "Şu anda maket ama umarım yakında gerçek olur." ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Bodnardan AKINCI paylaşımı: Umarım yakında gerçek olur
​Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ın paylaşımındaki maket

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar AKINCI TİHA'nın Ukrayna armalarıyla süslenmiş maketini paylaştı.

BÜYÜKELÇİ AKINCI İHRACATININ SİNYALİNİ VERDİ

Bodnar, paylaşımında, "Şu anda maket ama umarım yakında gerçek olur." ifadesinde bulundu.

Böylelikle Büyükelçi, Ukrayna’ya Bayraktar TB2 SİHA'ların ardından olası bir AKINCI TİHA ihracatının da sinyalini yaktı.

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