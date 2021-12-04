Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan 'AKINCI' paylaşımı: Umarım yakında gerçek olur

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Mağarada sıkıştırılan altı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik operasyonda altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece biri teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı dokuza yükseldi