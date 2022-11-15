Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev füze saldırılarının hedefi oldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi.

Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

Ukrayna ordusu ise yerleşim yerlerine fırlatılan 6 füzenin 4'ünün düşürüldüğünü, ikisinin ise yerleşim yerlerine isabet ettiğini duyurdu.

SIĞINAKLARDAN AYRILMAYIN UYARISI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyleyerek, halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim ise, bölgede saldırıların sürdüğünü açıkladı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, hava saldırılarının devam ettiğini ifade ederken, Ukraynalılara sığınaklardan ayrılmama uyarısında bulundu.

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G-20'DEKİ KONUŞMADAN SONRA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Patlamalar, Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan Grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.

Kentte siren sesleri duyulurken Rusya Dışişleri Bakanı Andriy Yermak, "Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder." ifadelerini kullandı.

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