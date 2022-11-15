Dünya Ukraynanın başkenti Kiev füzelerle vuruldu
AVRUPA

Ukrayna'nın başkenti Kiev füzelerle vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenlendi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko,"Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi. Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti. Kiev'in ardından Harkiv ve Lviv kentlerinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynanın başkenti Kiev füzelerle vuruldu
Kiev'de bomba sesleri.

Ukrayna'nın başkenti Kiev füze saldırılarının hedefi oldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi.

Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

Kiev'e hava saldırısı: İki bina vuruldu
OYNAT 00:36
Kiev'e hava saldırısı: İki bina vuruldu
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, saldırı düzenlendi. Kiev Belediye Başkanı: Yerleşimin olduğu iki bina vuruldu.

Ukrayna ordusu ise yerleşim yerlerine fırlatılan 6 füzenin 4'ünün düşürüldüğünü, ikisinin ise yerleşim yerlerine isabet ettiğini duyurdu.

SIĞINAKLARDAN AYRILMAYIN UYARISI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, bazı roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini söyleyerek, halka sığınaklarda kalma çağrısında bulundu.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim ise, bölgede saldırıların sürdüğünü açıkladı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, hava saldırılarının devam ettiğini ifade ederken, Ukraynalılara sığınaklardan ayrılmama uyarısında bulundu.

G-20'DEKİ KONUŞMADAN SONRA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Patlamalar, Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan Grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.

Kentte siren sesleri duyulurken Rusya Dışişleri Bakanı Andriy Yermak, "Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladı
DÜNYA
Ukraynalı komutan Rus ordusunun en zayıf noktasını açıkladı

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı ​
FOTOĞRAF 11
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Dünya liderleri Endonezyanın Bali Adasında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. G20, Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Avrupa Birliği Komisyonu ve Suudi Arabistandan oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 85ini kapsayan G20 ülkeleri, küresel gayri safi yurt içi hasılanın ise yüzde 85ini oluşturuyor.
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ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kritik zirveye katılan liderler arasında. Zirvede önemli görüşmeler yapan Erdoğan, peş peşe kritik temaslarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gıda ve Enerji Güvenliği oturumunun yapılacağı salonda; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere birçok liderle görüştü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğanın ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme ise Yunanistanın gündemine oturdu.
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Yunan gazetesi Kathimerini, görüşülen konular arasında ticaret ve güvenlik konularının olduğunu belirtti.
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YUNAN GAZETELERİ MERAKLANDIYunan gazeteleri söz konusu görüşmeyi manşetten verdi. Görüşmenin detayları ise oldukça merak edildi.
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Aynı zamanda gazetenin yorumuna göre masadaki konulardan biri F-16 satış talebine onay verilmesi.
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Haberde Henüz ABD kaynakları onaylamasa da Biden Türk mevikdaşına Amerikan hükümetinin Ankaranın daha fazla F-16 uçağı tedarik etme talebini destekleyeceğini ifade etti ifadelerine yer verildi.
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Ta Nea da haberi birkaç saat önce manşetten gören gazeteler arasındaydı. İki adam neyi tartıştı diye sordukları haberlerinde Kathimerini gibi F-16 vurgusu yapıldı.
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BİDEN TAZİYELERİNİ İLETTİÖte yandan Biden, G20 Zirvesindeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğana, İstiklal Caddesindeki hain terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti kaydedildi.
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. Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür etti.
Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı ​
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. Görüşmenin içeriği ise Yunan basınında geniş merak uyandırdı. Yunan medyası haberi manşetten görürken, Biden'ın Türkiye'ye verilecek F-16'lara destek verdiğini yenilediğini yazdı.
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Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yerleşim yerinin olduğu iki bina vuruldu.

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