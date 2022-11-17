Dünya Ukraynanın çeşitli şehirlerine hava saldırıları düzenlendi
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Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine hava saldırıları düzenlendi

Ukrayna'nın Dnipro ve Odessa ile Kiev bölgesine Rus güçleri tarafından saldırılar düzenlendiği bildirildi. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentin Rezniçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dnipro şehrine gün boyunca süren bombardımanda, aralarında 15 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 14 kişinin yaralandığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Ukraynanın çeşitli şehirlerine hava saldırıları düzenlendi
Foto: Arşiv.

Saldırıda bombalardan birinin sanayi kuruluşuna, diğerinin ise bir apartmana isabet ettiğini bildiren Rezniçenko, saldırıların devam ettiğini kaydederek, vatandaşlara güvenli yerde kalmaları çağrısında bulundu.

  • Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko, bölgesindeki altyapıya yönelik saldırıların gerçekleştiğini belirtti. Saldırıların devam etme tehlikesinin bulunduğunu kaydeden Marçenko, vatandaşlardan barınaklarda kalmalarını istedi.

Kiev Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava savunma kuvvetlerinin Kiev bölgesi üzerinde 4 füze ve 5 "Shahed" insansız hava aracını düşürdüğünü aktardı.

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