Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi

Reuters Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Reuters, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı iki bölgeyi tanıyacağını duyurmasının ardından Rusya-Ukrayna gerilim arttı. Ukraynalı üst düzey güvenlik yetkili, ülkede Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerde OHAL ilan edileceğini açıkladı.

30 GÜN UZATILMA İHTİMALİ

Reuters'ta yer alan habere göre, üst düzey güvenlik yetkilisi OHAL'in 30 gün süreceğini sonrasında bir 30 gün daha uzatılma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Üst düzey yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin gündeminde nükleer silah olmadığını söyledi.

Ayrıca Ukrayna parlamentosu bugün, Ukraynalı sivillere ateşli silah taşıma ve kendilerini savunma hakkı veren yasa tasarısını onayladı.

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Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Rusya'ya herhangi bir seyahatten kaçınması ve bölgeyi derhal terk etmesi konusunda uyarıda bulundu.

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