|
Dünya

Ukrayna'nın hevesi kursağında kaldı: F-16 kararının üzerinden 24 saat geçmeden Zelenski'ye soğuk duş

Ukrayna savaşı 18 ayı geride bırakırken, savaşın gidişatını değiştireceği düşünülen F-16 savaş uçakları ile ilgili beklenen açıklama Hollanda ve Danimarka'dan geldi. İki ülke Ukrayna'ya F-16 göndereceklerini duyurdu. Zelenski'nin sevinç ile karşıladığı haberin üzerinden 24 saat dahi geçmeden Ukrayna'nın hevesini adeta kursağında bırakan yeni bir açıklama geldi. Danimarka bu uçakların sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasını şart koştu.

15:26 . 21/08/2023 Pazartesi
Diğer
Danimarka bu uçakların sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasını şart koştu.

Danimarka bu uçakların sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasını şart koştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile dün F-16 konusunda anlaştıklarını açıkladı. Zelenski, “Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık” dedi. Zelenski, Hollanda’nın gerekli eğitimlerin ardından 42 uçağı Ukrayna’ya vereceğini belirterek, “Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda” dedi.

Sadece Ukrayna hava sahasında uçacak

Rutte, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermeyi kabul ettiğini duyurdu. Ancak bu gelişmenin üzerine Zelenski'nin hevesini kursağında bırakacak bir olay yaşandı.Danimarka Savunma Bakanı, söz konusu savaş uçakları için şartını açıkladı. Al Jazeera'da yer alan habere göre, Danimarka bu uçakların sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasını şart koştu. Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen, Ukrayna'nın Danimarka ve Hollanda tarafından bağışlanacak F-16 savaş uçaklarını yalnızca kendi topraklarında kullanabileceğini söyledi.



#Ukrayna
#Volodimir Zelenski
#F-16
#Danimarka
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vergisiz Xiaomi telefon fiyatı