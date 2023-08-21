Ukrayna'nın hevesi kursağında kaldı: F-16 kararının üzerinden 24 saat geçmeden Zelenski'ye soğuk duş

Danimarka bu uçakların sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasını şart koştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile dün F-16 konusunda anlaştıklarını açıkladı. Zelenski, “Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık” dedi. Zelenski, Hollanda’nın gerekli eğitimlerin ardından 42 uçağı Ukrayna’ya vereceğini belirterek, “Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda” dedi.
Sadece Ukrayna hava sahasında uçacak
Rutte, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermeyi kabul ettiğini duyurdu. Ancak bu gelişmenin üzerine Zelenski'nin hevesini kursağında bırakacak bir olay yaşandı.Danimarka Savunma Bakanı, söz konusu savaş uçakları için şartını açıkladı. Al Jazeera'da yer alan habere göre, Danimarka bu uçakların sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasını şart koştu. Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen, Ukrayna'nın Danimarka ve Hollanda tarafından bağışlanacak F-16 savaş uçaklarını yalnızca kendi topraklarında kullanabileceğini söyledi.