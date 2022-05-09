Ukrayna'nın kahraman köpeği Patron'a Zelenski'den ödül

Jack Russel cinsi Patron adlı iki yaşındaki bomba avcısı köpek, Kiev'in kuzeyindeki Çernihiv'de bomba imha ekibiyle yaptığı çalışmalar nedeniyle Rus işgalinden bu yana ulusal bir figür haline geldi.

Devlet Acil Servisinin maskotu olan Patron patlayıcıların bulunması için hizmet veriyor. Bugüne kadar 150 patlayıcı tespit eden Patron sosyal medya sayesinde hem Ukrayna hem de dünyada oldukça ünlü.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sayısız hayat kurtaran ve Ukrayna halkının kahramanı olan Patron'u hizmetlerinden dolayı ödüllendirdi.

CNN'in haberine göre Zelenski, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmede Patron ve sahibi Myhailo Iliev'e "Özel Hizmet" ödülünü takdim etti.

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Çernihiv mayın temizleme ekibi, çalışmalarında Kanada teknolojisini kullanıyor.

FOTOĞRAF 8 Patron adlı iki yaşındaki köpek, hizmet etmeye devam ettiği Kiev'in kuzeyindeki Chernihiv'deki büyüleyici takipçilerinin yanı sıra sosyal medyada ün kazandı.<br> Peynir seven sevimli Jack Russell, patlayıcıları koklayarak Ukrayna kuvvetlerine yardım ediyor.<br> Grubun ruhu ve maskotu olan iki yaşındaki köpek patlayıcıların temizlemesine yardım ediyor ve daha yakın zamanlarda Patronun cesur çabaları ile hayranları arttı.<br> Ukrayna ordusundakiler sevimli kahramanla ilgili duygularını şu şekilde ifade etti: \"Arkadaşlar, size gerçekten birkaç Ukraynalı yeteneği daha göstermek istiyoruz. Cesur bebek Patronumuz inanılmaz sayıda yetenekli sanatçıya ilham verdi ve bundan inanılmaz derecede mutluyuz.\" \"Bu bizi, ne kadar zor olursa olsun pes etmemeye, çıtayı yüksek tutmaya ve kaç kişinin hala yardım beklediğini ve kaç kişinin bize inandığını bilerek yeni bir güçle savaşa girmeye motive ediyor.\"<br> <br>\"Patronumuz patilerini indirmiyor ve herkese şükranlarını iletiyor. Büyük kahramanlar mutlaka büyük değildir. Bu nedenle gücünüze, savunucularımıza, zaferimize inanın.\" <br> Washington Post'un haberine göre bir acil servis sözcüsü Ukrayna genelinde çalışan 600'den fazla mayın temizleme aracıyla 54.000 mayın ve yaklaşık 2.000 füze içeren patlamamış mühimmat bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini söyledi.<br> <br>Perşembe günü, Kiev bölgesinin mühimmattan arındırıldığı bildirildi. Ukrayna ordusunun sevimli kahramanı Ukrayna ordusuyla birlikte çalışan Patron ismindeki Jack Russel cinsi köpek Rus mayınlarının temizlenmesine yardımcı oluyor. İki yaşındaki köpek cesur hareketleriyle Ukrayna'nın sevimli kahramanı haline geldi.

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