Ukrayna'nın Odessa kentinde elektrik kesintileri devam ediyor

|
Kentte, hastane, yangın istasyonları gibi acil durum hizmetleri için elektrik sağlanmaya devam ederken, ev ve iş yerlerinde elektrik kesintileri sürüyor.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, siviller zor koşullarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden gelen savaş mağdurlarının sığındığı liman kenti Odessa’da da siren sesleri duyuluyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş devam ediyor. Ukrayna'nın elektrik dağıtım şirketi Ukrenergo'nın yaptığı açıklamaya göre, elektrik santrallerinden birinde meydana gelen kazanın ardından Ukrayna'nın Odesa şehrinde ve Odesa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği belirtildi.
Kentte, hastane, yangın istasyonları gibi acil durum hizmetleri için elektrik sağlanmaya devam ederken, ev ve iş yerlerinde elektrik kesintileri sürüyor.