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Dünya

Ukrayna'nın Odessa kentinde elektrik kesintileri devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş devam ediyor. Ukrayna'nın elektrik dağıtım şirketi Ukrenergo'nın yaptığı açıklamaya göre, elektrik santrallerinden birinde meydana gelen kazanın ardından Ukrayna'nın Odesa şehrinde ve Odesa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği belirtildi.

09:43 . 5/02/2023 Pazar
AA
Kentte, hastane, yangın istasyonları gibi acil durum hizmetleri için elektrik sağlanmaya devam ederken, ev ve iş yerlerinde elektrik kesintileri sürüyor.

Kentte, hastane, yangın istasyonları gibi acil durum hizmetleri için elektrik sağlanmaya devam ederken, ev ve iş yerlerinde elektrik kesintileri sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, siviller zor koşullarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden gelen savaş mağdurlarının sığındığı liman kenti Odessa’da da siren sesleri duyuluyor.



Elektrik kesintileri devam ediyor


Rusya'nın Ukrayna'ya savaş devam ediyor. Ukrayna'nın elektrik dağıtım şirketi Ukrenergo'nın yaptığı açıklamaya göre, elektrik santrallerinden birinde meydana gelen kazanın ardından Ukrayna'nın Odesa şehrinde ve Odesa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği belirtildi.


Kentte, hastane, yangın istasyonları gibi acil durum hizmetleri için elektrik sağlanmaya devam ederken, ev ve iş yerlerinde elektrik kesintileri sürüyor.


#Ukrayna
#Odesa
#Savaş
2 saat önce
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Ukrayna'nın Odessa kentinde elektrik kesintileri devam ediyor
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