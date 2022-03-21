Dünya Ukraynaya bir ülkeden daha askeri teçhizat desteği
AVRUPA

Ukrayna'ya bir ülkeden daha askeri teçhizat desteği

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya 5 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 3,45 milyon Amerikan doları) değerinde ölümcül olmayan askeri malzeme desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynaya bir ülkeden daha askeri teçhizat desteği
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Başbakanlığın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Başbakan Ardern, hafta sonunda Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile yaptığı telefon görüşmesinde gelen talep üzerine Ukrayna’ya çeşitli askeri malzemelerinden oluşan bir dizi savunma teçhizatı sağlayacaklarını duyurdu.

Ukrayna'yı desteklemek için 5 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 3,45 milyon Amerikan doları) değerinde öldürücü olmayan askeri malzeme yardımı yapılacağını vurgulayan Ardern, NATO'ya yönlendirilecek yardım malzemeleri arasında yakıt, kask, çelik yelek, kamuflaj yelekleri, iletişim ve askeri ilk yardım çantalarının bulunduğunu söyledi.

Başbakan Shmyhal ile yaptıkları görüşmede, Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini söylediğini aktaran Ardern, "Ukrayna'yı desteklemek için koordineli küresel çabada üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu destek, Ukrayna hükümetinden gelen özel taleplere cevap niteliğinde ve çatışmadakiler için en stratejik öneme sahip olduğu belirlenen malzemelere odaklanıyor.’" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda, daha önce Ukrayna’ya 5 milyon Yeni Zelanda doları tutarında insani yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Bugün açıklanan destekle birlikte Yeni Zelanda'nın Ukrayna’ya sağladığı toplam yardım miktarı 10 milyon Yeni Zelanda dolarına (Yaklaşık 7,6 milyon Amerikan doları) yükseldi.

Yeni Zelanda, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar kapsamında 364 siyasi ve askeri kişiyi seyahat yasağı listesine aldı. Varlıkların dondurulması da dahil olmak üzere, Ruslara ait deniz taşıtlarının ve uçakların Yeni Zelanda sınırlarına girmesinin yasaklanmasının yanı sıra yaptırım listesinde çok sayıda sivil isim ve kuruluş bulunuyor.

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