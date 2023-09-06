Ülke tarihinde bir ilk: Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov Ukrayna Savunma Bakanı oldu

Rusya Ukrayna'nın Kostiantynivka kentinde bir pazar yerini bombaladı. Saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk Bölgesinde bulunan Kostiantynivka'da sivil yerleşim yerine gerçekleştirilen saldırı sonrası 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Olaydan Rus güçlerini sorumlu tutan Zelenskiy, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı.