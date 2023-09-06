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Ülke tarihinde bir ilk: Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov Ukrayna Savunma Bakanı oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanlığı için önerdiği Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'un adaylığı parlamento tarafından onaylandı. Parlamentoda yapılan oylamada Umerov, 360 milletvekilinden 338'inin oyunu aldı.

16:36 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Rüstem Umerov.

Rüstem Umerov.

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Zelenskiy'nin Savunma Bakanı'nı değiştirme ve bu göreve Umerov'u atama kararı gündemiyle toplandı.


Parlamentoda yapılan oylamada Umerov, 360 milletvekilinden 338'inin oyunu aldı.

Ukrayna tarihinde bir ilk


  • Böylece, 1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenen ilk Kırım Tatarı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 3 Eylül'de, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıklamıştı.


Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov da 4 Eylül'de Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk'a istifa dilekçesini sunduğunu bildirmişti.


Eski Bakan Reznikov, 2021'den beri Ukrayna'nın Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu. Reznikov'un görevden alınmasına devlet siparişlerinde yolsuzluğun neden olduğu belirtiliyor.



#Ukrayna
#Kırım
#Türk
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