Dünya Ülkede hayat adeta durdu Çinde art arda üçüncü gün vaka rekoru
ASYA

Ülkede hayat adeta durdu: Çin'de art arda üçüncü gün vaka rekoru

Çin'de yeniden patlak veren koronavirüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 35 bin 183 yeni vaka ile günlük vaka sayısı, art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ülkede hayat adeta durdu: Çinde art arda üçüncü gün vaka rekoru
Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında son 24 saatte 31 bin 709'u asemptomatik olmak üzere toplam 35 bin 183 yeni korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi. Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste üçüncü gün rekor kırıldı.

Yeni vakaların çoğu Çin’in güneyindeki Guangzhou ile güneybatısındaki metropollerden Chongqing’de kaydedildi. 32 milyon nüfuslu Chongqing'de bir önceki güne göre vaka sayısı yaklaşık yüzde 20'lik artarak 7 bin 721 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 19 milyon nüfuslu Guangzhou'da ise 7 bin 419 yeni vaka bildirildi.

24 saate ölen yok

Başkent Pekin'de ise günlük vaka sayısı önceki güne göre yüzde 58 artış göstererek 2 bin 595'e yükseldi. Hebei, Sichuan, Shanxi ve Qinghai eyaletlerinde de binden fazla yeni vaka görüldü.

Ülkede son 24 saatte koronavirüsten ölüm ise olmadı. Açıklanan verilere göre salgının başından bu yana toplam 5 bin 232 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti.

Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti
KORONAVİRÜS
Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti

Çin’de yeni virüs alarmı: Langya henipavirus
DÜNYA
Çin’de yeni virüs alarmı: Langya henipavirus
Messi sahnede

Messi sahnede

Dünya Kupası C grubunda Arjantin ile Meksika karşılaşıyor.
201 milyon dolarlık gelir

201 milyon dolarlık gelir

​Sektörün yüzü gülüyor: İhracatı yüzde 50 arttı.
Pençe-Kılıç darbesi: Dün ve bugün toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi

​Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar.

​Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşi dehşeti yaşattı.
Son 16'ya yükselen ilk takım

Son 16'ya yükselen ilk takım

​Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle mağlup etti.
Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

​Neymar ayağının son halini paylaştı

​Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu.

İki golle güldüler

İki golle güldüler

Dünya Kupası C grubunda Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.