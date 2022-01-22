Ülkesinin 'Türkiye' haberlerini eleştirdi: 'Bu gerçekle bağdaşmıyor'

Eski Yunan Büyükelçi ve Eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Panayotis Ioakimidis, ERT radyosuna verdiği röportajda, Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlişkilerde "toksik ortam" oluşturulmaması için medyaya sorumluluk düştüğüne işaret eden Ioakimidis, "Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir mit oluşturuyoruz. Bu, gerçekle bağdaşmayan bir şey." dedi.

"MEDYA GERİLİMİ ARTIRICI OLARAK İŞLEV YAPIYOR"

Ioakimidis, Türkiye'nin eylemleri ve Türkiye'den yapılan açıklamalar için sıkça "provakatif" yorumu yapan Yunan basını için değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Basın tamamıyla olmasa da büyük çoğunlukla kendi görüşlerini de içeren renklendirilmiş haberler sunuyor. Gazetecilik prensiplerinin ihlal edilmesi diyebiliriz. Medya, bilgilendirme ve soğukkanlılığı artırıcı değil, gerilimi artırıcı işlev yapıyor. Bu çok rahatsız edici."

Bazı haberlerin veriliş şeklinin birtakım "mitlere ve yanlış anlamalara" neden olduğunu söyleyen Ioakimidis, "Sonuç olarak Türk-Yunan ilişkilerindeki kısır döngüyü kırmak için bir çıkış ve imkan aramaya yönelik hiçbir çabaya müsaade etmeyen bir atmosfer oluşmasına neden oluyor." dedi.

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"TEK YOL TÜRKİYE İLE ORTAKLIK"

ABD'nin Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme çerçevesinde ilk adım olarak EastMed'den desteğini çektiğini hatırlattı.

Ioakimidis daha önce konuya ilişkin yazdığı bir makalede Türkiye'yi bölgesel bir güç olmaktan alıkoymaya yönelik her türlü politikanın çıkmaza gireceğine dikkat çekerek, "Tek yol Türkiye ile ortaklık" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Türkiye'yi engelleme çabalarımız etkisiz ve imkansız

OYNAT 00:51 Hollandalı gazeteciden Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e: Mülteciler hakkında yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, canlı yayımlanan bir basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e, 'Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?' diye sordu.





Beugel, 'Başbakan Miçotakis, yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını hor görmeyin. Çok fazla kanıt var. Ve siz reddetmeye, yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismara benziyor. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden 'Brüksel bizi yalnız bıraktı, 6 yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. Sığınmacıları başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.' demiyorsunuz? Neden mültecilerin başka ülkelere yerleştirilmesi için Brüksel'in kapısını çalmayı bıraktınız?” dedi. BiP'te paylaş

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