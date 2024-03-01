Uluslararası Af Örgütü 'korkunç' diyerek duyurdu: Gazze'de yardım bekleyenleri katleden İsrail için soruşturma çağrısı

İngiltere merkezli örgüt, Gazze'nin kuzeyinde 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü saldırıya ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.
Açıklamada, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yardımı durdurma açıklamaları "insanlık dışı ve zalimce" şeklinde nitelendirilirken, İsrail'in işgalci güç olarak Filistinlilerin temel ihtiyaçlara ve yardımlara ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.
Bunu yapmayan İsrail'in uluslararası hukuku ve Filistinlilere karşı soykırımı önlemeye yönelik Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarını ihlal ettiğinin altı çizilen açıklamada, "Müttefikleri, İsrail'in UAD kararına karşı gelmesi ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hiçe sayması karşısında eylemsizliklerine son vermelidir. Soykırımı önlemek ve Gazze'deki sivilleri korumak için acil ve etkili eylemlere geçilmelidir." ifadesine yer verildi.
Yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.