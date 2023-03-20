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Dünya

Uluslararası Bağışçılar Konferansı sonrası konuştu: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili flaş sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, "Yeni hükümet olumlu adımlar attı ancak yetersiz" ifadelerini kullandı.

20:28 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi - İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi - İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı sonrası AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç’te yeni hükümet olumlu adımlar attı ancak yetersiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “İsveç’ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda taahhüt edilen yardımların yaklaşık 4.3 milyar euroluk kısmının kredi olacağını, 1.7 milyar euroluk kısmının ise hibe olarak verileceğini açıkladı.



#Bakan Çavuşoğlu
#Uluslararası Bağışçılar Konferansı
#Oliver Varhelyi
#Johan Forssell
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