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Dünya

Uluslararası Bağışçılar Konferansında depremzedelere 7 milyar Euro'luk yardım taahhüdü

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Uluslararası Bağışçılar Konferansında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 7 milyar Euro'luk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.

19:50 . 20/03/2023 Pazartesi
AA
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson.

AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenenler için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi.


  • Konferansın kapanışında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda yaklaşık 7 milyar Euro'luk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.

Kristersson, depremlerden etkilenenlerin yalnız olmadığını ve desteklerinin süreceğini ifade ederek, yardımlara geniş katılımın önemini vurguladı.


'Birlikte beklentileri aştık'


AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de,
"Bugün uluslararası toplumun Türkiye ve Suriye'deki yeniden yapılanma çabalarına güçlü bir şekilde destek verdiğini görmek beni çok mutlu etti. Birlikte beklentileri aştık."
dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen.

"Bu konferans sadece bir başlangıç. Önümüzde çok iş var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ve yıllarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuşan von der Leyen, "Taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacağız. Tam şeffaflık ve hesap verebilirlik içinde yatırımımızın sahada en güçlü etkiye sahip olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Brüksel'de sürpriz temas: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü
Brüksel'de sürpriz temas: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüştü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, “Büyükelçi Suat Hayri Aka’nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığı ile Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2025-26 Dönemi Geçici Üyeliğine adaylığını karşılıklı olarak desteklemek üzere anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu "Yunan halkına depremdeki desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

#Uluslararası Bağışçılar Konferansı
#İsveç Başbakanı Kristersson
#Depremzede
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