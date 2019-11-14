Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yapılan suçlarla ilgili soruşturma başlatıyor Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yapılan suçlarla ilgili soruşturma başlatıyor Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.

Haber Merkezi 14 Kasım 2019, 16:44 Son Güncelleme: 14 Kasım 2019, 17:28 AA