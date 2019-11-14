Dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yapılan suçlarla ilgili soruşturma başlatıyor
AVRUPA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yapılan suçlarla ilgili soruşturma başlatıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara yapılan suçlarla ilgili soruşturma başlatıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.

Haber Merkezi AA
Myanmar'da arafta kalan Arakanlı çocuklar.
Myanmar'da arafta kalan Arakanlı çocuklar.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.

Arakanlı çocuklar cemaatle namaz kılıyor
OYNAT
Arakanlı çocuklar cemaatle namaz kılıyor
Myanmar'ın Arakan eyaletinde uğradığı zulüm sonucu Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslümanlar yaşadıkları kamplarda hayatını devam ettiriyor. Arakanlı çocuklar kamplarda eğitim alıyor ve toplu olarak namaz kılıyorlar. Çocukların saf tutması, görenleri duygulandırıyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e tehcir edildiği iddiasıyla ilgili UCM Başsavcısının soruşturma başlatmasına izin verildiği belirtildi.

  • Myanmar'ın UCM'ye üye olmadığı, fakat söz konusu suçların kısmen işlendiği Bangladeş'in üye olmasından dolayı yargının yetkisini kullanabileceği ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensuda, 4 Temmuz 2019'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturma talebinde bulunmuştu.

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