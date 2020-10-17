Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Uluslararası haber ajansları Ermenistanın sivillere saldırısını görmedi
ASYA

Uluslararası haber ajansları Ermenistan'ın sivillere saldırısını görmedi

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Gece yarısı Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle sivilleri hedef alan Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füze saldırısı düzenledi.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füze saldırısı düzenledi.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu. Ermenistan bu saldırısını ise uluslararası haber ajansları görmezden geldi.

Ermenistan'dan alçak saldırı, Gence'de sivilleri hedef aldılar: Olay yerinden ilk görüntüler
OYNAT 00:26
Ermenistan'dan alçak saldırı, Gence'de sivilleri hedef aldılar: Olay yerinden ilk görüntüler
Ermenistan'ın füzelerle saldırdığı Gence'de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Olay yerinden ilk görüntüler kamerada.

Katliamı görmediler

Azerbaycan karşısında aldığı yenilgi ile sivilleri hedef almaya başlayan Ermenistan, Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurdu. Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret ettiği analizleri yapılırken dikkat çeken gelişme ise uluslararası haber ajanslarının bu saldırıyı haber olarak görmemesi oldu. Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi.

İşgalci Ermenistan Azerbaycan'da yine sivilleri vurdu: 2'si çocuk 5 kişi öldü
DÜNYA
İşgalci Ermenistan Azerbaycan'da yine sivilleri vurdu: 2'si çocuk 5 kişi öldü
Abone Ol Google News
Ermenistandan sivillere füzeli saldırı

Ermenistan'dan
sivillere füzeli saldırı

Hain saldırıda ölü sayısı artıyor.
Amaç Türkiyeyi savaşa çekmek

Amaç Türkiye'yi savaşa çekmek

​Ermenistan, garantör ülke olduğumuz Nahçıvan'a saldırdı.
Katliamı görmediler

Katliamı görmediler

​Uluslararası haber ajanslarında 3 maymun sessizliği.
İşbirliği derinleşiyor

İşbirliği derinleşiyor

​İki ülke arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolar olacak.
Kıbrıs'ta korkunç plan

Kıbrıs'ta korkunç plan

​450 yıllık Türk yurdu tehlikede.
Yıldırım'a soruşturma açılsın

Yıldırım'a soruşturma açılsın

​Anayasa Mahkemesi gereğini yapmalı.

Boykot ters tepti

Boykot ters tepti

​Arap aktivistlerden Türkiye'ye destek.
Fatih ve Kanuni çıkaracak

Fatih ve Kanuni çıkaracak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi bugün açıklıyor.
Tehdit dili Türkiye'ye işlemez

Tehdit dili Türkiye'ye işlemez

​Dışişlerinden, AB Zirvesi kararlarına tepki.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Türkiye'nin son 24 saatinde değişen sayılar.
Salgında grip tehlikesi

Salgında grip tehlikesi

​Bakan Koca, il il son durumu açıkladı.
Vicdansız!

Vicdansız!

​Yorgunluktan arabayı çekemeyen atı şişledi.
Süper Lig maçı ertelendi

Süper Lig maçı ertelendi

​TFF'den flaş açıklama.
AK Parti'nin <br>acı kaybı

AK Parti'nin
acı kaybı

Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.
İstanbul'da <br>önemli adımlar

İstanbul'da
önemli adımlar

Erdoğan ile Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.
Ekonomide beklenen <br>kanun Meclis'te

Ekonomide beklenen
kanun Meclis'te

​Teşviklerde ve kısa çalışma ödeneğinde süreler uzatılabilecek.
Fırtına'da Bahattin Şimşek endişesi
Spor

Fırtına'da Bahattin Şimşek endişesi

Süper Lig’de bu sezon geride kalan 4 haftada hakem hatalarından canı yanan Trabzonspor’da Başakşehir maçını yönetecek hakem Bahattin Şimşek endişesi yaşanıyor. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Artık hakemler takımların kaderiyle oynamayı bir kenara bırakırlar” dedi.
450 yıllık Türk yurdu Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya
Gündem

450 yıllık Türk yurdu Kıbrıs korkunç bir planla karşı karşıya

BM kulislerinde dolaşan taksim haritalarında Türk nüfusun Girne-Lefkoşa-İskele üçgenine hapsedilmek istendiği görülüyor. Güya Lefke, Güzelyurt, Değirmenlik, Aslanköy, Vadili, Maraş Rumlara devredilecek. Planın bir diğer ayağını ise demografik oyunlar içeriyor. Türk nüfusunun sistematik olarak azaltılması ve toplam nüfusun yüzde 20’sini geçmeyecek hale getirilmesi öngörülüyor. Uzun vadeli hedef Türk varlığını eritmek. Bir diğer hedef Kıbrıs adasını ABD garnizonu haline dönüştürmek. Türkiye, Mısır, İran ve S. Arabistan başta olmak tüm bölgeye açık-örtülü operasyonlar planlayan ABD’nin, Kıbrıs’ı merkez üssü olarak kullanacağı yorumları yapılıyor.
Irkçı Yunan’a 1 euroluk dava
Dünya

Irkçı Yunan’a 1 euroluk dava

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanlığı, AP’de Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan parlamenterin peşini bırakmıyor. Yunanistan’da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi suç örgütü olduğu gerekçesiyle kapatıldı ve üyelerine ağır cezalar verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.