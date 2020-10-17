Uluslararası haber ajansları Ermenistan'ın sivillere saldırısını görmedi

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu. Ermenistan bu saldırısını ise uluslararası haber ajansları görmezden geldi.
Katliamı görmediler
Azerbaycan karşısında aldığı yenilgi ile sivilleri hedef almaya başlayan Ermenistan, Gence'deki sivilleri Scud tipi "Elbrus" balistik füzeleriyle vurdu. Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret ettiği analizleri yapılırken dikkat çeken gelişme ise uluslararası haber ajanslarının bu saldırıyı haber olarak görmemesi oldu. Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi.