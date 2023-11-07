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Dünya

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açıldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), işgalci İsrail'in ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoya ateş açıldığını duyurdu.

23:16 - 7/11/2023 Salı
AA
Saldırının kimler tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Saldırının kimler tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi.

ICRC'nin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım alanında çalışanlara saygı duyulması çağrısında bulunuldu.

Gazze'de tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuk gereği insani yardım faaliyetlerinde bulunanları koruması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani yardım konvoyuna ateş açılmasını kınamakta ve esefle karşılamaktadır. Bugün Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açılmasından derin kaygı duyuyoruz."


#Gazze Şeridi
#Uluslararası Kızılhaç Komitesi
#İsrail
13 dakika önce
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