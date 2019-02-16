Dünya Umman İsraili bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz
ORTADOĞU

Umman: İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz

İsrail ile diplomatik ilişki başlatmak için birbiriyle yarışan Körfez ülkeleri 'ilişkileri resmiyete dökmeye başladı. Polonya'daki İran karşıtı zirvede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Bahreyn Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi, "İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi" olarak kabul ettiklerinin altını çizdi.

Haber Merkezi AA
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran karşıtı zirvede bir araya gelmişti.
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran karşıtı zirvede bir araya gelmişti.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi, İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ettiklerini ve Körfez krizinde bir rahatlama beklediklerini açıkladı.

Alman Deutche Welle (DW) televizyonuna konuşan Alevi, "Biz İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz ancak İsrail'in kendisi, Orta Doğu ülkesi olarak kabul edilmesi durumunda katlanacağı sonuçlardan endişeli olabilir" dedi.

Filistin-İsrail barışı konusunda ise Alevi, ülkesinin Filistin ile İsrail arasında çözüme yönelik arabuluculuğu desteklemeye devam ettiğini belirtti.

İran konusunda bir soruyu "İran'la ilişkilerimiz devam edecek, bunu Körfez'deki kardeşlerimiz biliyor." diye yanıtlayan Alevi, "İsrail'le yakınlaşmaya rağmen mi?" sorusuna da "Herhangi bir tarafla yakınlaşmamıza rağmen." diye cevap verdi.

Körfez'deki siyasi duruma ilişkin ise Alevi, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) hala devam ediyor, siyasi anlaşmazlık da devam ediyor. KİK ayrı, anlaşmazlık ayrı şeydir. Dolayısıyla birinin diğerini ortadan kaldırması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'in Körfez krizinde çözüme yönelik çabalarını desteklediklerini söyleyen Alevi, gelecekte krize ilişkin rahatlama beklediklerini dile getirdi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansta Alevi'nin de aralarında olduğu birçok Arap ülkesinin dışişleri bakanıyla bir araya gelmişti.
/**/
MİT ve Emniyet'tennefes kesen operasyon

MİT ve Emniyet'tennefes kesen operasyon

Yakalananlar arasında kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lılar da var.
DEAŞ ABD üslerine taşınıyor

DEAŞ ABD üslerine taşınıyor

​ABD, kamyonlarla taşıdığı DEAŞ'lıları koruması altına alıyor.
Meteoroloji uyardı:Kar ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı:Kar ve yağmur geliyor

​Türkiye'nin genelini bu hafta soğuk günler bekliyor.
BBP'den ittifakatam destek

BBP'den ittifakatam destek

​30 büyükşehirde başkan adayı çıkarmayacak.
En yeşili Başakşehir

En yeşili Başakşehir

​AK Parti'nin Başakşehir adayı Yasin Kartoğlu, yeni dönem projelerini Yeni Şafak'a anlattı.

Anketimize katılarak görüşlerinizi paylaşmanız bizim için çok değerli.
Polisle el sıkıştıdiye ihracı istendi

Polisle el sıkıştıdiye ihracı istendi

​CHP'li Murat Hazinedar disiplin süreci ile ilgili belgeleri Yeni Şafak'la paylaştı.
Oynaya oynaya yakalıyorlar

Oynaya oynaya yakalıyorlar

​​Yeni Şafak, Ankara'da Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimleri izledi.
Merter Milano olsun

Merter Milano olsun

​Yeni Şafak, Merter esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Bize ulaşan bir bilgi yok

Bize ulaşan bir bilgi yok

Kalın, 'FETÖ elebaşı Türkiye'ye getiriliyor' iddiasına cevap verdi.
ABD'ye son uyarılar

ABD'ye son uyarılar

Bakan Akar, ABD'li muhataplarıyla bir araya geldi.
Olay yorum

Olay yorum

​Rıdvan Dilmen tartışılan pozisyonu yorumladı.
Çatlak büyüdütahliyeler başladı

Çatlak büyüdütahliyeler başladı

Bornova'da toprak kayması korkuya neden oldu.
Körfez İsrail'iresmiyete döküyor

Körfez İsrail'iresmiyete döküyor

​Umman: İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz.
Fenerbahçe tekledi

Fenerbahçe tekledi

​Fenerbahçe, 10 kişi kalan Konyaspor'u yenemedi.

30 yıllıkhasret bitecek

30 yıllıkhasret bitecek

Erdoğan, Ataşehirlilerin yıllardır beklediği projeyi açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.