Dünya Ummanda inovatif seçim kararı Yerel seçimlerde oylar telefondan kullanılacak
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Umman'da inovatif seçim kararı: Yerel seçimlerde oylar telefondan kullanılacak

Umman, 25 Aralık'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde yurt içi ve yurt dışındaki seçmenlerin akıllı telefonlardan oy kullanabileceğini duyurdu. Umman, ekim ayında da Şura Meclisi seçimlerinde akıllı telefonlarla oy kullanma sistemini devreye alarak bunu Arap dünyasında ilk uygulayan ülke olmuştu.

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Haber Merkezi AA
Ummanda inovatif seçim kararı: Yerel seçimlerde oylar telefondan kullanılacak
Arşiv.

Umman'da yerel seçimlerde de oylar "telefondan" kullanılabilecek.

Umman İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü dönem belediye meclisi seçimlerinde, yurt içindeki ve dışındaki seçmenlerin telefondan oy kullanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, akıllı telefonlarla oy kullanımına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bilgisi verildi.

Bu kararla seçmenlerin sorunsuz ve kolay bir şekilde oy kullanmasını kolaylaştırmak için en modern teknolojilerin kullanımının teşvik edildiği belirtildi.

  • Umman geçen ekim ayında yapılan Şura Meclisi seçimlerinde, sadece yurt dışındaki seçmenlerin telefondan oy kullanabileceğini duyurmuştu.

Ülkede 25 Aralık'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde, yurt dışındaki seçmenler 18 Aralık'ta oylarını kullanabilecek.

  • Körfez ülkesi Umman'da ilk belediye seçimleri 2012 yılında, ikincisi ise 2016 yılında yapılmıştı.

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