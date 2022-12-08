Umman'da inovatif seçim kararı: Yerel seçimlerde oylar telefondan kullanılacak

Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 230 bine çıktı. Piyasa beklentileriyle paralel artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.