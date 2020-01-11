Dünya Ummanın yeni Sultanı bin Tarıktan "iyi komşuluk politikası"na devam vurgusu
ORTADOĞU

Umman'ın yeni Sultanı bin Tarık'tan "iyi komşuluk politikası"na devam vurgusu

Umman'ın yeni Sultanı bin Tarık'tan "iyi komşuluk politikası"na devam vurgusu

Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, selefi Sultan Kabus bin Said'in dış politikada çizdiği sabiteler üzerinden hareket edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık.
Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık.

Bin Tarık, Umman Meclisi'ndeki yemin töreninin ardından yaptığı ilk konuşmada, selefi Sultan Said'in dış politikada çizdiği "milletlerin barış içinde bir arada yaşaması, iyi komşuluk, ülkelerinin iç işlerine karışmamak ve devletlerin egemenliğine saygı duymak" gibi sabiteler üzerinden hareket edeceklerini söyledi.

Umman Sultanı Kabus hayatını kaybetti: Yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said oldu
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Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı

Körfez İşbirliği Konseyine desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Umman Sultanı, Arap Birliği ülkelerinin liderleriyle de çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bin Tarık, ülkesinin, Birleşmiş Milletler ile iş birliğine devam edeceğini sözlerine ekledi. Umman Sultanı Kabus bin Said'in bugün 79 yaşında vefatının ardından yerine bin Tarık seçilmiş ve ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.

Kabus bin Said

Altı Arap ülkesinden ulusal yas ilanı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak ülkelerinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Umman halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umman'ı modern ve istikrarlı bir ülke konumuna getiren vizyoner lider Sultan Kabus bin Said'e Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Umman halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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