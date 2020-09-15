Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Umre için umutlandıran gelişme Suudi Arabistan kademeli olarak ziyaretçi kabul edecek
ASYA

Umre için umutlandıran gelişme: Suudi Arabistan kademeli olarak ziyaretçi kabul edecek

Umre için umutlandıran gelişme: Suudi Arabistan kademeli olarak ziyaretçi kabul edecek

Suudi Arabistan'ın koronavirüs salgını sebebiyle 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlandığı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor.

Haber Merkezi AA
Kabe, Mekke
Kabe, Mekke

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmaya hazırlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesini içeriyor.

Suudi Arabistan kapılarını açıyor: Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamaları yılbaşında kaldırılacak
KORONAVİRÜS
Suudi Arabistan kapılarını açıyor: Kovid-19 nedeniyle yurt dışı kısıtlamaları yılbaşında kaldırılacak

Müslümanlar Kabe'ye, Kabe de Müslümanlara hasret...
OYNAT 05:26
Müslümanlar Kabe'ye, Kabe de Müslümanlara hasret...
Kabe, bir çok kez baskın ve saldırılara maruz kaldı. Müslümanlar bu saldırılardan dolayı hac ve umre ibadetlerini yerine getiremedi. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya çalışmasından Uteybi'nin baskınına kadar ele aldık. Son olarak ise Müslümanların bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Kabe'ye hasret kalacağı süreci inceledik.


  • Rapor istenecek
  • Umre yapmak isteyen kişilerin gerekli şartları ve usulleri yerine getirmeleri, ilgili makamlardan izin almaları ayrıca Kovid-19 olmadıklarına ilişkin rapor sunmaları gerekiyor.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın, söz konusu planın ayrıntılarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Suudi Arabistan'dan flaş karar: Kabe yeniden ibadete açılabilir
KORONAVİRÜS
Suudi Arabistan'dan flaş karar: Kabe yeniden ibadete açılabilir
Abone Ol Google News
Cezeri havalandı

Cezeri havalandı

İlk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
Örgütten kaçtılar

Örgütten kaçtılar

​Mardin'de teröristler güvenlik güçlerine teslim oldu.
Sezerin affettiği teröristler

Sezer'in affettiği teröristler

Af yetkisini kullanmakta rekor kırdı.
Gazze'den İsrail'e roket atıldı

Gazze'den İsrail'e roket atıldı

O anlarda BAE ve Bahreyn'in ihaneti resmileşiyordu.
İhanet tescillendi

İhanet tescillendi

​İsrail, BAE ve Bahreyn, Beyaz Saray'da imzayı attı.
BM'ye açık mektup

BM'ye açık mektup

​Uygur Türk'ü siviller, 'ortadan kayboluyor'.

Bazı iller<br>kırmızıya boyandı

Bazı iller
kırmızıya boyandı

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası...
Netflix itiraf etti

Netflix itiraf etti

​Pedofili ve eşcinsellik izni için sansür uyguladılar.
Kayıplar can yakıyor

Kayıplar can yakıyor

​Türkiye'de son 24 saatin tablosu açıklandı.
Yavuz'un görev süresi uzatıldı

Yavuz'un görev süresi uzatıldı

​Türkiye'den son dakika yeni Navtex ilanı.
Bakanlık <br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

81 il valiliğine koronavirüs genelgesi gönderildi.
İstanbul'un manevi fatihi: Akşemsettin

İstanbul'un manevi fatihi: Akşemsettin

Yazdığı mektupla fethin kaderini değiştirdi...
Cenin pozisyonu detayı

Cenin pozisyonu detayı

Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran vahşet ortaya çıktı.

Kritik toplantı <br>sona erdi

Kritik toplantı
sona erdi

Yeni toplantı 17 Eylül'de yapılacak.
Sakarya'da uzaktan eğitimde yaşanan internet sıkıntısına mobil eğitim çözümü
Gündem

Sakarya'da uzaktan eğitimde yaşanan internet sıkıntısına mobil eğitim çözümü

Ülkemiz içinde bulunduğu pandemi döneminde öğrenciler evlerinden uzaktan eğitim sistemi ile derslerine devam ediyor. Sakarya'nın kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklar internet sıkıntısı yaşıyolardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu bölgeye mobil eğitim araçları ile hizmet götürüldü. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, "Amacımız, 'eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' düşüncesiyle çocuklarımıza elimizden gelen bütün imkanları sağlayarak uzaktan eğitimi yakın kılmak" dedi.
Hiç tiyatro oyunu izlememiş 12 bin çocuk: Devlet Tiyatroları aracılığıyla yaz tiyatroyla buluştu
Hayat

Hiç tiyatro oyunu izlememiş 12 bin çocuk: Devlet Tiyatroları aracılığıyla yaz tiyatroyla buluştu

Hayata geçirdiği iki projeyle sanatseverleri yeni tip koronavirüs sürecinde yaz aylarında da yalnız bırakmayan, Devlet Tiyatroları, "Kamyon Tiyatrosu" 23 il, 19 merkez ve 38 ilçede perde açarak hiç oyun izlememiş yaklaşık 12 bin çocuk için 5 çocuk oyunu sahneledi. 4 ilde açık havada yetişkinler için de perdelerini açan Devlet Tiyatroları, ilk kez gerçekleştirdiği "Açık Hava Yaz Oyunları" projesiyle 7 bin 418 seyirciye ulaştı.
Düzce'nin rüyası gerçek oluyor: Modern Sanayi Sitesi yapımı için protokol imzalandı
Ekonomi

Düzce'nin rüyası gerçek oluyor: Modern Sanayi Sitesi yapımı için protokol imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında Modern Sanayi Sitesi yapımı için protokol imzalandı. Bakan Murat Kurum şahitliğinde imzalanan protokol ile Eski Sanayi Sitesi şehir merkezinden kaldırılacak, Beslanbey Mevkiinde belirlenen yere TOKİ tarafından inşa edilecek Modern Sanayi Sitesine taşınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.