|
Dünya

UNESCO Eriha Antik Kenti'ni Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti

UNESCO'ya bağlı Dünya Mirası Komitesi'nin yaptığı oylamada Eriha Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi yönünde sonuç çıkmasının ardından Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Muaya konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eriha Antik Kenti'nin insanın yerleşik hayata geçişinde ilk başarılı model olduğunu kaydeden Muaya, alanın 10 bin yıl öncesine kadar uzanan Neolitik çağda kurulmuş en eski müstahkem tarım kasabası olduğunu aktardı.

17:41 . 17/09/2023 Pazar
AA
Eriha Antik Kenti / Filistin

Eriha Antik Kenti / Filistin

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muaya, UNESCO'nun Eriha Antik Kenti'ni (Telle es-Sultan) Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiğini belirtti.


UNESCO'ya bağlı Dünya Mirası Komitesi'nin yaptığı oylamada Eriha Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi yönünde sonuç çıkmasının ardından Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Muaya konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Eriha Antik Kenti'nin insanın yerleşik hayata geçişinde ilk başarılı model olduğunu kaydeden Muaya, alanın 10 bin yıl öncesine kadar uzanan Neolitik çağda kurulmuş en eski müstahkem tarım kasabası olduğunu aktardı.


Muaya ayrıca, Eriha Antik Kenti'nin Filistin'de Dünya Mirası Listesi'ne giren 5. tarihi eser olduğu bilgisini verdi.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO'nun kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek,
"Bu, son derece önemli ve Filistin halkının asalet ve tarihinin kanıtıdır. Filistin Devleti bu eşsiz alanı korumaya devam edecek."
ifadelerini kullandı.



#Eriha
#Filistin
#UNESCO
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adana’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı, 5 tutuklama