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Dünya

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 'Filistin Devleti Caddesi' açıldı

Kolombiya'yı ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmesinin ardından başkent Bogota'daki "Filistin Devleti Caddesi" açılışına katıldı.

09:06 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da Petro tarafından kabul edilen Dışişleri Bakanı Maliki başkanlığındaki Filistin heyeti, Kolombiya ile 4 ikili anlaşmaya imza attı.


Filistin heyetinden Cumhurbaşkanı Petro ile görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke diplomatik ilişkilerinin yeniden yakınlaştığı belirtilerek, "Diplomatik vize muafiyeti, teknik işbirliği, akademik işbirliği ve politik konularda istişare" alanında 4 farklı ikili anlaşmaya imza atıldığı bildirildi.


Açıklamada, Kolombiya hükümetine misafirperverlik için teşekkür edilerek, "200 yıldan beri katkıda bulunan ve dayanışmayı güçlendiren iki halkın karşılıklı desteği ile yeni bir yakınlaşma başlıyor. Caddenin açılış töreni, her iki halk arasındaki kardeşliğin bir işareti ve anlayışın göstergesidir" ifadesine yer verildi.


Filistin heyeti ve Kolombiyalı yetkililer, gün içinde Bogota'nın kuzeyinde bir caddeye ismi verilen Filistin Devleti Caddesi'nin açılış kurdelesini birlikte kesti.


Kolombiya basınına göre, Filistin heyetinin ziyareti ve caddenin açılışı iki ülke diplomatik ilişkilerinde yakınlaşmaya vesile olacak.


Son yıllarda değişen Kolombiya'nın İsrail ve Filistin ilişkileri


Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, görev süresi dolmasına kısa süre kala 9 Ağustos 2018'de Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıklamıştı.


Santos'dan sonra göreve gelen bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque ise İsrail ile yakınlaştığı gibi bu ülkeye Kasım 2021'de yaptığı resmi ziyarette Kudüs'te diplomatik temsilciliği olan ticari ofisin açılışını gerçekleştirmişti.


Gelişmelerin ardından Filistin Ulusal Otoritesi (PNA), Duque'yi eleştiren bir açıklamada bulunmuştu.


Kolombiya'da Ağustos 2022'deki seçimleri kazanan Petro, nisan ayında X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Filistin'in egemen, bağımsız ve özgür bir devlet olma hakkı var" ifadesini kullanmıştı.


Petro, Filistin'e ilişkin daha önceki açıklamasında ise "Filistin devlet olarak tanındığı zaman neden ciddi diplomatik sonuçlara yol açsın ki" diye konuşmuştu.

#Filistin Devleti Caddesi
#Gustavo Petro
#Riyad el-Maliki
#Kolombiya
#Filistin
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