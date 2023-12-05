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UNICEF: Gazze'deki sözde güvenli bölgeler 'hastalık bölgelerine' dönüşme riski taşıyor

Katil İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elder, Gazze'de İsrail tarafından ilan edilen "sözde" güvenli bölgelerin, su, sanitasyon ve barınacak yer olmadığında "hastalık bölgelerine" dönüşme riski taşıdığını duyurdu.

13:44 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 14:48 - 5/12/2023 Salı
AA
UNICEF
UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, "(Gazze'de) İsrail tarafından ilan edilen sözde güvenli bölgeler, su, sanitasyon ve barınacak yer olmadığında hastalık bölgelerine dönüşme riski taşıyor." ifadelerini kullandı.


Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'de çalışmalarını yürüten Elder, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katıldı.


Elder, "(Gazze'de) İsrail tarafından ilan edilen sözde güvenli bölgeler, su, sanitasyon ve barınacak yer olmadığında hastalık bölgelerine dönüşme riski taşıyor." dedi.


Gazze'de güvenli olarak adlandırılan bazı bölgelerin mevcut durumda "rasyonel" olmadığını kaydeden Elder, insanların tahliye edildiği bölgelerde, tıbbi tesisler, su ve yiyecek de dahil hayatta kalmaları için yeterli kaynakların bulunması gerektiğini vurguladı.


Elder, İsrail tarafından Gazze'nin güneyindeki bazı bölgelerin tahliye talebinin ardından "Gazze'nin kuzeyindeki gibi kadın, çocuk ve evlerdeki ölüm ile yıkım düzeyinin güneyde görülmemesi" yönünde söz verildiğini ancak durumun kesinlikle böyle olmadığını kaydetti.



#UNICEF
#Gazze
#İsrail
#hastalık
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