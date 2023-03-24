UNICEF: Yemen'de 11 milyon çocuk insani yardıma muhtaç

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de çatışmalarla geçen 8 zorlu yıl, milyonlarca çocuğun hayatını mahvetti. Ülkede 11 milyon çocuk insani yardıma muhtaç durumda. Acil önlemler alınmadığı takdirde milyonlar, yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya." denildi.









Açıklamada, sığınmacı çocukların durumunun son derece endişe verici olduğu ifade edilerek, sığınmacı kamplarının, temel ihtiyaçları karşılanamayan 2 milyon 300 bini aşkın çocukla dolu olduğu kaydedildi.

UNICEF'in, çocukların hayatını kurtaran insani yardımların sürdürülebilmesi için acilen 484 milyon dolara ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, gerekli finansman sağlanılmadığı taktirde çocuklara sunulan hayati yardımlarda kısıtlamaya gidilmek zorunda kalınacağı ifade edildi.





Yemen'deki kriz









Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaş nedeniyle Yemen halkının yüzde 73'ü insani yardıma muhtaç hale geldi, yaklaşık 23,4 milyon nüfuslu ülkede 4,3 milyon kişi de yerinden edildi.



