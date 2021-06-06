Dünya Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Muskı tehdit etti Bizi bekle şımarık milyarder
AMERİKA

Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Musk'ı tehdit etti: Bizi bekle şımarık milyarder

Ünlü hacker grubu Anonymous, attığı tweetler ile kripto para piyasasını manipüle ettiği yönünde eleştiriler alan Elon Musk’ı paylaştığı bir video ile tehdit etti. Tesla şirketinin çevreye zararlı uygulamalarından bahseden Anonymous, Elon Musk'ı "şımarık milyarder" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi Diğer
Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Muskı tehdit etti: Bizi bekle şımarık milyarder
​Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Musk'ı tehdit etti.

Yıl başından bu yana kripto paralarla ilgili paylaşımlarda bulunan ve borsaları manipüle etmekle suçlanan Elon Musk'a tepkiler büyüyor. Geçtiğimiz günlerde, üretim süreci çevreye zarar verdiği için Bitcoin'den vazgeçtiğini duyuran Musk, fiyatların sert bir şekilde düşmesine neden olmuştu. Webtekno'nun haberine göre; Son olarak ünlü hacker grubu Anonymous, özellikle Bitcoin ile ilgili tweet'ler atarak yatırımcıların para kaybetmesine neden olan Elon Musk hakkında bir mesaj yayınladı.

"ŞIMARIK MİLYARDER"

Tesla şirketinin çevreye zararlı uygulamalarından bahseden Anonymous, Elon Musk'ı "şımarık milyarder" olarak nitelendirdi. Elon Musk’ın üstünlük ve kurtarıcı kompleksine sahip olduğunu vurgulayan ünlü hacker grubu; elektrikli araç üreten ve uzay alanında çalışan birçok şirket olduğunu, Elon Musk’ın ise sadece saçma sapan sosyal medya gönderileriyle popüler olduğunu söyledi.

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  • Tesla’nın gelirlerinin büyük bir bölümünün Bitcoin'den elde edildiğini hatırlatan Anonymous, Musk’ı ABD hükümetinin yararına Bitcoin’i kötülemekle suçladı.

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ELON MUSK'A MESAJ: BİZİ BEKLEYİN

Anonymous, Elon Musk için paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Milyonlarca yatırımcı hayatlarını düzeltmek için kripto para gelirlerine umut bağlamıştı. Ancak senin, Twitter’da paylaştığın gönderiler nedeniyle milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Çalınmış Güney Afrika topraklarında doğduğun ve dünyadaki çalışan kesimin çektiği sıkıntılar hakkında en ufak fikrin olmadığı için sen bunun ne demek olduğunu anlayamazsın.

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  • Ortamın en akıllısı olduğunu sanabilirsin, ama şimdi kendine denk bir rakip buldun. Biz Anonymous’uz. Biz bir orduyuz. Bizi bekle..."

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