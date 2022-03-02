Dünya Ünlü Hollywood oyuncusu Ukraynadan böyle kaçtı
AVRUPA

Ünlü Hollywood oyuncusu Ukrayna'dan böyle kaçtı

Ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn Ukrayna'da savaşın ortasında mahsur kaldı. Sean Penn Rusya saldırıları hakkında çektiği belgesel için Kiev'e gelmişti. Sean Pean'in Ukrayna'dan Polonya'ya sınırdan geçişi kameralara böyle yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ünlü Hollywood oyuncusu Ukraynadan böyle kaçtı, Sean Penn Ukraynadan böyle kaçtı
Ünlü Hollywood oyuncusu Ukrayna'dan böyle kaçtı.

61 yaşındaki ünlü yıldız belgesel çekimleri için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelmişti. Sean Penn Kiev diğer Ukraynalu göçmenlerle birlikte Polonya'ya geçti. Ünlü oyuncunun bavulu ile sınırda çekilen fotoğrafı gündem oldu.

KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

Penn paylaşımında "kendisinin ve iki ekip arkadaşının Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdüklerini" belirtti. Deneyimli oyuncu ve yönetmen Trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarını yolda terk ettiklerini de ekledi. Penn paylaşımında "Neredeyse bütün araçlar kadınlarla ve çocuklarla dolu. Birçoğunda bagaj bile yoktu. Sahip oldukları tek değerli şey arabaları" diye yazdı.

Skandal harita: Belarus lideri yanlışlıkla paylaştı Putin'in gizli planı ifşa oldu
DÜNYA
Skandal harita: Belarus lideri yanlışlıkla paylaştı Putin'in gizli planı ifşa oldu

Rus ilerleyişine karşı köprüler yıkıldı: Ele geçirilen tanklardan barikat kuruldu
FOTOĞRAF 14
Title
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 7'nci güne girildi.
Title
Rus birlikleri adım adım başkent Kiev`e doğru ilerleyişini sürdürüyor.
Title
Ukraynalılar Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmak için her yolu deniyor.
Title
ELE GEÇİRİLEN RUS ZIRHLILARI İLE YOLLARI KAPATIYORLAR<br><br><br>Ukraynalılar Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile cadde ve sokaklara barikatlar oluşturdu.
Title
Rus tankları ile yollar böyle kapatıldı...
Title
Rus tankları ile yollar böyle kapatıldı...
Title
Rus tankları ile yollar böyle kapatıldı...
Title
KÖPRÜLER KULLANILAMAZ HALDE<br><br>Rus ordusunun güzergahındaki yolları ve köprüleri bile kullanılamaz hale getiriyorlar.
Title
Kiev`in batısındaki Irpin köprüsü böyle tahrip edildi.
Title
Kiev`in batısındaki Stoyanka köprüsü kullanılamaz hale getirildi.
Title
Belarus-Ukrayna sınırındaki Kamaryn Slavutych sınır kapısındaki köprünün ilk hali....
Title
Kamaryn Slavutych sınır kapısındaki köprünün son hali....
Title
Chernihiv oblastındaki Desna Nehri köprüsünün ilk hali...
Title
Chernihiv oblastındaki Desna Nehri köprüsüne verilen zarar havadan böyle görülüyor.
Rus ilerleyişine karşı köprüler yıkıldı: Ele geçirilen tanklardan barikat kuruldu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 7'nci güne girildi. Ukraynalılar, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkıyor, barikatlar kuruyor. İşte savaş bölgesinden gelen çok çarpıcı görüntüler...


Şu an tek istediğim şey kendimi öldürmek

'Şu an tek istediğim
şey kendimi öldürmek'

​Ağlayan Rus askerleri böyle sitem etti.
Almanyadan Türkiye kararı

Almanya'dan Türkiye kararı

​Riskli bölgeler listesi güncellendi.
İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Yeni uygulama başladı, kuyumcular yastıkaltı altınları teslim alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.