Ünlü Hollywood oyuncusu Ukrayna'dan böyle kaçtı.

61 yaşındaki ünlü yıldız belgesel çekimleri için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelmişti. Sean Penn Kiev diğer Ukraynalu göçmenlerle birlikte Polonya'ya geçti. Ünlü oyuncunun bavulu ile sınırda çekilen fotoğrafı gündem oldu.

KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER

Penn paylaşımında "kendisinin ve iki ekip arkadaşının Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdüklerini" belirtti. Deneyimli oyuncu ve yönetmen Trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarını yolda terk ettiklerini de ekledi. Penn paylaşımında "Neredeyse bütün araçlar kadınlarla ve çocuklarla dolu. Birçoğunda bagaj bile yoktu. Sahip oldukları tek değerli şey arabaları" diye yazdı.

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FOTOĞRAF 14 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 7'nci güne girildi. Rus birlikleri adım adım başkent Kiev`e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ukraynalılar Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmak için her yolu deniyor. ELE GEÇİRİLEN RUS ZIRHLILARI İLE YOLLARI KAPATIYORLAR<br><br><br>Ukraynalılar Kiev yakınlarındaki Bucha kasabasında ele geçirilen Rus zırhlıları ile cadde ve sokaklara barikatlar oluşturdu. Rus tankları ile yollar böyle kapatıldı... Rus tankları ile yollar böyle kapatıldı... Rus tankları ile yollar böyle kapatıldı... KÖPRÜLER KULLANILAMAZ HALDE<br><br>Rus ordusunun güzergahındaki yolları ve köprüleri bile kullanılamaz hale getiriyorlar. Kiev`in batısındaki Irpin köprüsü böyle tahrip edildi. Kiev`in batısındaki Stoyanka köprüsü kullanılamaz hale getirildi. Belarus-Ukrayna sınırındaki Kamaryn Slavutych sınır kapısındaki köprünün ilk hali.... Kamaryn Slavutych sınır kapısındaki köprünün son hali.... Chernihiv oblastındaki Desna Nehri köprüsünün ilk hali... Chernihiv oblastındaki Desna Nehri köprüsüne verilen zarar havadan böyle görülüyor. Rus ilerleyişine karşı köprüler yıkıldı: Ele geçirilen tanklardan barikat kuruldu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 7'nci güne girildi. Ukraynalılar, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için köprüleri yıkıyor, barikatlar kuruyor. İşte savaş bölgesinden gelen çok çarpıcı görüntüler...

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