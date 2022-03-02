Ünlü Hollywood oyuncusu Ukrayna'dan böyle kaçtı.

Ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn Ukrayna'da savaşın ortasında mahsur kaldı. Sean Penn Rusya saldırıları hakkında çektiği belgesel için Kiev'e gelmişti. Sean Pean'in Ukrayna'dan Polonya'ya sınırdan geçişi kameralara böyle yansıdı.
61 yaşındaki ünlü yıldız belgesel çekimleri için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelmişti. Sean Penn Kiev diğer Ukraynalu göçmenlerle birlikte Polonya'ya geçti. Ünlü oyuncunun bavulu ile sınırda çekilen fotoğrafı gündem oldu.
KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER
Penn paylaşımında "kendisinin ve iki ekip arkadaşının Polonya sınırına kadar kilometrelerce yürüdüklerini" belirtti. Deneyimli oyuncu ve yönetmen Trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarını yolda terk ettiklerini de ekledi. Penn paylaşımında "Neredeyse bütün araçlar kadınlarla ve çocuklarla dolu. Birçoğunda bagaj bile yoktu. Sahip oldukları tek değerli şey arabaları" diye yazdı.