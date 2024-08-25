UNRWA: Ağustos ayında İsrail 12 tahliye emri verdi

UNRWA'dan paylaşılan raporda, “İşgal altındaki Filistin toprakları için İnsani Yardım Koordinatörü (HC), Ağustos ayında şu ana kadar İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ortalama iki günde bir olmak üzere 12 tahliye emri yayınladığını ve 250 bin kadar insanı bir kez daha taşınmaya zorladığını vurgulayan bir açıklama yaptı” denildi.