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Dünya

UNRWA: Ağustos ayında İsrail 12 tahliye emri verdi

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail'in Ağustos ayı boyunca 12 ayrı tahliye emri verdiğini, bu nedenle de 250 binden fazla sivilin yerinden edildiğini duyurdu.

11:15 - 25/08/2024 Pazar
DHA
Foto: DHA
Foto: DHA

UNRWA'dan paylaşılan raporda, “İşgal altındaki Filistin toprakları için İnsani Yardım Koordinatörü (HC), Ağustos ayında şu ana kadar İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ortalama iki günde bir olmak üzere 12 tahliye emri yayınladığını ve 250 bin kadar insanı bir kez daha taşınmaya zorladığını vurgulayan bir açıklama yaptı” denildi.



UNRWA, nüfusu 2 milyonu aşan Gazze'deki sivillerin 7 Ekim sonrası 1.9 milyonunun yerinden edildiğini belirtti. Raporda, “BM'ye göre, Gazze Şeridi'nde 1,9 milyona yakın insan (ya da her 10 kişiden 9'u) ülke içinde yerinden edilmiş durumda; bunların arasında defalarca yerinden edilenler de var (bazıları 10 defaya kadar)” ifadeleri kullanıldı.


#BM
#Gazze
#İsrail
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