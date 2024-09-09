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Dünya

UNRWA okulları Gazze'de eğitime zorlu koşullarda tekrar başlıyor

BM'NİN Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de faaliyet gösteren UNRWA okullarının bugün itibarıyla tekrar zorlu koşullarda eğitime döneceğini açıkladı.

11:29 - 9/09/2024 Pazartesi
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

BM'NİN Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, son duruma ilişkin açıklama yaptı.


Lazzarini,
“Eğitim ellerinden alınamaz. Çocuklar ve öğrenimleri her zaman korunmalıdır”
dedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün yaptığı açıklamasında,
“UNRWA okullarındaki çocuklar için yarın eğitime geri dönüyoruz. İsrail'in son askeri operasyonunun ve Filistinli silahlı grupların faaliyetlerinin yol açtığı fiziksel ve psikolojik hasarın üstesinden gelmek uzun zaman alacaktır. Ekiplerimiz tüm çocukların okula geri dönmesi için çalışıyor. Eğitim ellerinden alınamaz. Çocuklar ve öğrenimleri her zaman korunmalıdır”
dedi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı ise,
“Eğitim Hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi dahil olmak üzere çeşitli uluslararası hukuki belgeler kapsamında temel bir insan hakkı olarak tanınmaktadır. Uluslararası İnsancıl Hukuk (IHL) kapsamında, okullar ve üniversiteler gibi eğitim kurumları sivil nesneler olarak kabul edilir ve doğrudan saldırılara karşı korunur”
ifadelerini kullandı.


#UNRWA
#Gazze
#soykırım
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