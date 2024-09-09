UNRWA okulları Gazze'de eğitime zorlu koşullarda tekrar başlıyor

“Eğitim Hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi dahil olmak üzere çeşitli uluslararası hukuki belgeler kapsamında temel bir insan hakkı olarak tanınmaktadır. Uluslararası İnsancıl Hukuk (IHL) kapsamında, okullar ve üniversiteler gibi eğitim kurumları sivil nesneler olarak kabul edilir ve doğrudan saldırılara karşı korunur”