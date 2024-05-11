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Dünya

UNRWA rakamları açıkladı: Refah'tan kaç kişi göç etti?

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in, uluslararası tüm uyarılara rağmen başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

14:44 - 11/05/2024 Cumartesi
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

UNRWA Medya Departmanından Louise Waterridge, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Refah'ın batısına bakıldığında her yerde ailelerin eşyalarını topladığı, sokak ve caddelerin büyük ölçüde boşaldığı görülüyor" ifadesini kullandı.


UNRWA'nın 150 bin kişinin Refah'taki saldırılardan kaçtığını tahmin ettiğini belirten Waterridge, "Güneyde Refah'ın merkezine ve Gazze'nin kuzeyinde Cibaliya'ya doğru yeni bölgeler için tahliye emirleri çıkarıldı" ifadesine yer verdi.



Ne olmuştu?


İsrail ordusu, bugün, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede daha Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemişti.


İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dün, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.


İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.


İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.


#Refah
#UNRWA
#Gazze
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