|
Dünya

Ürdün İsrail'in 'Filistin devletinin kurulmasına karşı kararını' kınadı

Ürdün, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesini, uluslararası hukuka karşı tehlikeli yeni bir ihlal olarak nitelendirdi.

17:41 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinin "Filistin devletine karşı çıkan önergeyi kabul etme kararı" kınandı.


İsrail'de alınan söz konusu kararın uluslararası hukuka karşı tehlikeli yeni bir ihlal olarak nitelendirildiği açıklamada, Tel Aviv'in ayrıca söz konusu kararla uluslararası topluma meydan okuduğuna dikkat çekildi.


İsrail'in işgalci güç olarak aldığı kararların ve attığı tüm adımların geçersiz olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in aldığı kararlarla Filistin topraklarını işgal ettiği gerçeğini değiştiremeyeceği vurgulandı.


Tel Aviv yönetiminin sürekli olarak Filistin halkının haklarını inkar etme yönünde sarf ettiği çabaların bölgeye barış ve güven getirmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü savaşın durdurulması için harekete geçme çağrısı yapıldı.


Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda sivilleri ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları vurması kınandı.


Ne olmuştu?

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen “Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan” önerge 68'e karşı 9 oyla İsrail Meclisinde kabul edilmişti.


Söz konusu önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiasına yer verilmişti.


İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

#Filistin Devleti
#İsrail Meclisi
#Ürdün
27 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
WhatsApp otomatik çeviri hangi dillerde var?