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Ürdün Kralı Abdullah Orta Doğu'daki gerilime dikkati çekti: Daha tehlikeli bir zaman hatırlamıyorum

Ürdün Kralı Abdullah Orta Doğu'daki gerilime dikkati çekti: Daha tehlikeli bir zaman hatırlamıyorum

20:3724/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
AA
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Ürdün Kralı 2. Abdullah
Ürdün Kralı 2. Abdullah

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Abdullah, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ve terör devleti İsrail'in bölgedeki gerilimi arttırdığını belirterek, ''Çoğu zaman dünyamızda kargaşanın olmadığı bir an bile geçmez ama şu anda yaşadığımızdan daha tehlikeli bir zaman hatırlamıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah, Genel Kurul'da konuşma yaptı.

Bölgede yaşanan gelişmelere işaret eden Kral Abdullah, "Çoğu zaman dünyamızda kargaşanın olmadığı bir an bile geçmez ama şu anda yaşadığımızdan daha tehlikeli bir zaman hatırlamıyorum" dedi.

BM'nin "meşruiyetinin kalbine darbe indiren ve küresel güveni ve ahlaki otoriteyi çökertme tehdidinde bulunan" bir krizle karşı karşıya olduğunu dile getiren Kral Abdullah, tüm dünyada başta BM olmak üzere uluslararası kurumlara yöneltilen yetersizlik söylemlerine dikkati çekti.

Kral Abdullah, Gazze ve Filistin konusuna ilişkin, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirilen benzeri görülmemiş boyuttaki zulüm hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Filistinliler 57 yılı aşkın süredir işgale, adaletsizliğe ve zulme katlandılar ve bu yıllar boyunca ise İsrail hükümetinin kırmızı çizgileri aşmasına izin verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Arap dünyasının barışçıl çabalarına dikkati çeken Kral Abdullah, "Arap dünyası, barış karşılığında ilişkilerini normalleştirmeye hazır olarak İsrail'e elini uzattı, ancak peşpeşe gelen İsrail hükümetleri, kendisine karşı herhangi bir caydırıcı durum olmamasından dolayı kazandığı dokunulmazlık nedeniyle çatışmayı seçti." şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünde dünyaya Kıbrıs çağrısı: Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir

Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorununa ilişkin dünyaya net mesajlar verdi. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan tarafın daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir." dedi. Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğunu vurgulayan Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmesi ve tecridin artık son bulması gerektiğini belirtti.

#2. Abdullah
#Ürdün
#Birleşmiş Milletler

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