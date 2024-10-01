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Ürdün Kralı'ndan bölgedeki çatışmalarla ilgili uyarı: Dünyayı kapsamlı bir savaşa sürükleyecek

Ürdün Kralı'ndan bölgedeki çatışmalarla ilgili uyarı: Dünyayı kapsamlı bir savaşa sürükleyecek

20:271/10/2024, Salı
AA
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Ürdün Kralı 2. Abdullah açıklama yaptı.
Ürdün Kralı 2. Abdullah açıklama yaptı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgedeki gerilimin, çatışma çemberini genişleterek bölgeyi ve dünyayı "kapsamlı bir savaşa" sürükleyeceğini söyledi. Ürdün Kralı, İsrail saldırılarını durdurmak için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü.

Kral Abdullah, Orta Doğu'daki çatışma çemberini genişletecek, bölgeyi ve dünyayı korkunç sonuçlar doğuracak kapsamlı bir savaşa sürükleyecek "bölgesel gerginlik tehlikesi" konusunda uyarıda bulundu.
Ürdün Kralı, İsrail saldırılarını durdurmak için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 638 Filistinli öldü, 96 bin 460 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında bin 273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.


İsrail Lübnan'da 2006'da aldığı hezimeti yaşayacak mı: Enkazdan ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğu Siyonist'in yenildiğini haykırıyordu

Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 273 kişi öldü. İsrail, 2006 yılında da benzer saldırıları Lübnan'a gerçekleştirmiş, ancak hezimete uğramıştı. Ersin Çelik Yeni Şafak’te yayınlanan bugünkü yazısında, 2006’da bombalanan bir evin enkazından ağzında mavi emziğiyle çıkan kız çocuğun İsrail’in yenildiğini ilan ettiğini hatırlatırken, günümüze dair şu soruyu dile getirdi: Zihnen İran’ın kontrolünde olan kadim İslam şehirleri; Beyrut, San’a, Bağdat ve Şam şehirlerinin akıbeti ne olacak?

Terör devleti İsrail Lübnan'ın güneyini fosfor bombalarıyla vurdu

İşgalci İsrail, 12 aydan fazla süredir masum Filistinlilerin üzerine bomba yağdırıyor. Terör devleti, Gazze'de yaptığı soykırımın alanını genişletmeyi amaçlıyor. Haftalardır Lübnan'a alçak saldırılar düzenleyen İsrail, Güney Lübnan'ı, kullanılması yasak olan fosfor bombalarıyla vurdu. Lübnan, güney sınırında bulunan askerlerini geri çekti. Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Al Arabiya'da yer alan habere göre; işgal güçleri Lübnan'ın güneyindeki Ramish köyünden kara harekatı başlattı. Yerel kaynaklar ise bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, nedeninin ise savaş uçakları tarafından yapılan saldırı olabileceğini belirtti.


#İran
#İsrail
#Ürdün

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