Ürdün'den Gazze'ye beş ülkeyle ortaklaşa havadan insani yardım

İsrail ordusunun sivillere karşı "katliamlara" devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne "hoşgörüyü ve merhameti" teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu. Filistinliler broşürleri alay ve öfkeyle alırken, bazıları da çektikleri acının gözardı edilmesi ve kendilerine hakaret olarak gördükleri bu durumu protesto etmek için broşürleri ateş yakmak için kullandı.