Uygur Türklerine zulmü tek tek anlattı: Domuz eti yedirmek için kutsal günleri seçiyorlardı...

Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uygulanan zulmün her geçen gün yeni bir yüzü ortaya çıkıyor. Sayragul Sautbay adlı bir eğitimci ve doktor, Sincan'daki Uygur Müslümanlarının domuz eti yemeye nasıl zorlandığını kaleme aldığı kitabında anlattı.

Sayragul Sautbay

Çin hükümeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde domuz çiftliklerini genişletiyor. Müslüman Uygurlar ise domuz eti yemeye zorlanıyor.

İşkence kamplarında 2 yıl tutulan ve serbest bırakılan Sautbay kitabında fiziksel ve cinsel taciz, zorla kısırlaştırma gibi uygulamaların dışında Müslümanlara yönelik nasıl işkenceler uygulandığını anlattı.

HER CUMA DOMUZ ETİ YEMEYE ZORLANIYORDUK

İşte o kan donduran ifadeler:

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"Her cuma domuz eti yemeye zorlandık. Müslümanlar için kutsal olan günleri özellikle seçiyorlardı. Buna karşı çıktığınızda ser bir ceza alıyordunuz. Kendimi farklı bir insan gibi hissediyordum. Etrafım karardı. Kabul etmek gerçekten zordu".

Çin hükümetinin sadece işkence kamplarında değil okullarda da "bedava yemek" adı altında öğrencilere zorla domuz eti yedirdiğine dikkat çeken Sautbay okullarda öğrencilerin zorla domuz eti yemeye zorlandığını bunu reddettiklerinde ise askerlerin müdahale ettiklerini söylüyor. Anaokullarında da çocuklara domuz eti yedirildiğini anlatan Sautbay Çin'in farklı taktikler izleyerek Müslümanlara domuz eti yedirmeye çalıştığını söylüyor.

Uygurlu iş kadını Zumret Dawut ise zulmü şu sözlerle anlatıyor:

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"Bir toplama kampında oturduğunuzda yemek yiyip yemeyeceğinize karar vermiyorsunuz. Yaşamak için bize sunulan eti yemeliydik."

Çin hükümeti ayrıca 2018'de Urumçi'de "İslam'ın laik hayata nüfuz etmesini ve" aşırılığı "körüklemesini durdurmak için" anti-helal kampanya "başlatmıştı.

EYALETLER DOMUZ YETİŞTİRME MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Çin'de ayrıca Konaxahar bölgesinde her yıl 40.000 domuzun yetiştirileceği güney Kaşgar bölgesinde yeni bir çiftlik kurulduğunu belirtildi. Raporlara göre, hükümet Sincan'da domuz yetiştiriciliğini teşvik etmek için "aktif çaba" harcıyor. Üst düzey yönetici Shohrat Zakir, eyaletin bir "domuz yetiştirme merkezine" dönüştürüleceğini kabul etti.

Uygur Müslümanları Çin'de uzun yıllardır işkenceye maruz kalıyor. Toplama kamplarında tutulan milyonlarca Uygur Türk'ünden haber alınamıyor. Çin hükümeti "aşırılık" bahanesiyle Müslüman Uygur'lara karşı sert asimilasyon politikaları uyguluyor.

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OYNAT 04:24 Mesut Özil'e bunu yapan Uygurlara ne yapmamıştır? Bugün Doğu Türkistan'da 21. yüzyılın en büyük asimilasyon politikaları Çin Komunist Partisi tarafından uygulanıyor. Peki bu yalnızca 21. yüzyılın meselesi mi? Çözümsüz kalmış meselelerin en temel problemi doğru soruyu soramıyor oluşumuzdur.



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