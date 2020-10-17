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Dünya Uykudayken füzeyle vuruldular "Ermenistan sivillerden intikam alıyor"
ASYA

Uykudayken füzeyle vuruldular: "Ermenistan sivillerden intikam alıyor"

Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle ikinci kez vuran Ermenistan 2'si çocuk, 12 sivili katletti. 40'tan fazla yaralı olan bölgede Hüsü Haciyev Sokağı sakinlerinden İlham Ebilov, "Tam uykudayken terör saldırısına yakalandık. Bir müddet sonra bağırış, feryat ve haykırış sesleri geldi" dedi. Kızı enkaz altında kalan Vefen Rahimova, "Kızım annene lütfen ses ver. Allah'ım balamı (yavrumu) bana bağışla" diyerek yürekleri dağladı.

Haber Merkezi AA
Ermenistan’ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12’ye yükseldi.
Ermenistan’ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12’ye yükseldi.

Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2'nci kanlı saldırıya maruz kaldı.

  • Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in verdiği bilgilere göre, sivilleri uykudayken hedef alan füze, Ermenistan topraklarından ateşlendi.

Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik 2'nci kanlı saldırısını yine "Elbrus" veya "Scud" diye adlandırılan orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştirdiğini belirtti.

Ermenistan’ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12’ye yükseldi.

Ermenistan'ın 2'nci defa Elbrus füzesiyle saldırısına maruz kalan Gence kenti, Ermenistan ve Azerbaycan cephe hattında yer almıyor.

Elbrus füzesi, 700 kilogram patlayıcı taşıma kapasitesi bulunan ve menzili 300 kilometre olan yıkıcı gücü yüksek bir silah.

Ermenistan sınırlarına yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Gence, 500 bin nüfusa sahip ve Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti.

Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına doğru fırlatılan balistik füze, yerel saatle gece 01.00 sularında Gence kentinin Cevathan Mahallesi'ndeki Hüsü Haciyev Sokağı'nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti.

Ermenistan’ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12’ye yükseldi.

Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Saldırı sonucu sokaktaki tüm evlerde büyük tahribat oluştu.

Evlerin enkazındaki çocuklara ait anıların bulunduğu albümler, ayakkabılar, oyuncaklar, kına tepsisi ve elbise gardıropları saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası kardeşi, eşi ve iki çocuğuna ulaşamadığını belirten vatandaşın yürek yakan feryadı
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası kardeşi, eşi ve iki çocuğuna ulaşamadığını belirten vatandaşın yürek yakan feryadı
Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırı sonrası çok sayıda ev yıkıldı. CNN TÜRK olay yerinden canlı yayın yaptığı sırada, kardeşi, eşi ve iki çocuğuna ulaşamadığını belirten vatandaşın feryadı yürekleri dağladı.

''Gence'yi bir daha vurmazlar diye düşündük"

Saldırıya maruz kalan Gence sakinlerine göre, Ermenistan ordusu, kentleri hedef alarak halkı korku ve paniğe sevk ederek kaos ortamı oluşturmayı hedefliyor.

  • Olay bölgesindeki sakinler, "(11 Ekim saldırısı) İlk saldırı olunca 'Tamam' dedik. Bunlar intikamını aldı, Gence'yi bir daha vurmazlar diye düşündük ancak yanıldık" dedi.

Ermenistan’ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12’ye yükseldi.

Gence'nin neden en kanlı saldırılar için hedef alındığı sorusuna ise bölge sakinleri, "Korku salıp kaos çıkarmak istiyorlar. Kenti terk edeceğimizi düşünüyorlar ancak bu, asla olmayacak" yanıtını verdi.

Gence sakinlerine göre Ermenistan, savaş cephesindeki yenilgilerinin intikamını alabilmek için kolay hedef olarak kendi topraklarından kente saldırılar düzenliyor.

Gence'de enkaz bölgesinde elinde oyuncak ayıyla dolaşan vatandaş: Söylemekle olmuyor, o burada
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Gence'de enkaz bölgesinde elinde oyuncak ayıyla dolaşan vatandaş: Söylemekle olmuyor, o burada
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırı sonrası çok sayıda sivil vatandaş yaralanırken çok sayıda ev enkaza döndü. TV100 muhabirinin enkaz bölgesinde elinde oyuncak bebekle gezen vatandaşa, 'konuşabilir misin' sorusunu sorması üzerine cevap vermekte zorlanan vatandaş, ''Söylemekle olmuyor, o burada'' dedi.

"Saldırı sonrası ilk 5 dakika hiç ses gelmedi"

Saldırının tam olarak yaşandığı kent merkezindeki Cevathan Mahallesi'nde bulunan Hüsü Haciyev Sokağı'nda oturan İlham Ebilov, "Saat 01.00 gibi patlama sesi geldi. Evler başımıza çöktü. Saldırı sonrası ilk 5 dakika hiç ses gelmedi" dedi.

Ermenistan’ın füzeli saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısı 12’ye yükseldi.
  • Neden hiç ses duyulmadığına değinen Ebilov, "Herkes o saatte uykudaydı. Tam uykudayken terör saldırısına yakalandık. Bir müddet sonra bağırış, feryat ve haykırış sesleri geldi. Ben de şoktaydım. Evlerin çökmesi nedeniyle her taraf tozdu" dedi.

Gence'deki saldırı sonrası evi yıkılan ve enkazdan sadece elindeki Kur'an-ı Kerim'i kurtaran vatandaş: Allah'a and olsun korkmuyoruz, Karabağ bizimdir
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Gence'deki saldırı sonrası evi yıkılan ve enkazdan sadece elindeki Kur'an-ı Kerim'i kurtaran vatandaş: Allah'a and olsun korkmuyoruz, Karabağ bizimdir
Ermenistan'ın Gence kentine gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda vatandaşın evi yıkıldı. Olay yerinden canlı yayın yapan TV 100 muhabiri bölgede, enkaza dönen evinden yalnızca Kur'an-ı Kerim'i kurtarabilen sivil bir vatandaşla konuştu. Korkmadıklarını belirten vatandaş, ''Allah'a ve peygamberine and olsun Karabağ'ı alacağız. Karabağ bizimdir'' ifadelerini kullandı.

"Kızım anneye ses ver"

14 yaşındaki kızı Leman Rahimova enkaz altında kalan, gözü yaşlı şekilde evladından gelecek müjdeli haberi feryatlar içinde bekleyen Vefen Rahimova, "Kızım annene lütfen ses ver. Allah'ım balamı (yavrumu) bana bağışla" diye haykırdı.

Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışan Rahimova, "Leman ile birlikte uyuduk. O uyanamadı, enkaz altında" dedi.

"Ordumuz ilerledikçe bizden intikam alıyorlar"

Gence'ye ilk saldırının düzenlendiği 11 Ekim'den bu yana Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 17 köyü işgalden kurtardı.

  • Genceli vatandaşlara göre Ermenistan, Azerbaycan'ın bu ilerleyişine karşı sivillerden intikam alıyor.

Saldırıda evi büyük hasar gören ve hafif yaralanan Kamil Abbasov, "Ordumuzu, askerlerimizi hedef alacak güçleri ve kabiliyetleri yok. Bunun yerine kolay hedef olan sivilleri vuruyorlar" şeklinde konuştu.

Abbasov, "Ermenistan sivillerden intikam alıyor" dedi.

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