Dünya Uzaya gidecek Jeff Bezos için ilginç kampanya Bir daha geri dönmesin
AMERİKA

Uzaya gidecek Jeff Bezos için ilginç kampanya: Bir daha geri dönmesin

Bezos, kardeşi ile beraber havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz'da uzaya çıkacak. Bezos'un dünyaya dönmesini istemeyenler internette imza kampanyası başlattı

Haber Merkezi Diğer
Uzaya gidecek Jeff Bezos için ilginç kampanya: Bir daha geri dönmesin
Jeff Bezos.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacağını açıklamıştı. Bezos, kardeşi Mark Bezos ve yapılacak çekilişi kazanacak kişiyle birlikte 20 Temmuz'da uzay seyahatine çıkacağını bildirmişti.

GERİ DÖNMESİN

Haber Global'de yer alan habere göre, 20 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletinden Blue Origin roketi ile uzaya çıkmaya hazırlanan Jeff Bezos'un dönmesini istemeyen topluluk, internette imza kampanyası başlattı.

GELECEK AY UZAYA ÇIKACAK

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un gelecek ay uzaya çıktığında Dünya'ya yeniden girişinin reddedilmesini öneren bir kampanya 6 binden fazla imza aldı. 20 Temmuz'da Blue Origin roketiyle uzaya fırlatılacak olan Bezos, ünlü çizgi film kahramanı Süpermen’in azılı düşmanı Lex Luthor’a benzetildi.

"Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme Kampanyası" adlı girişim, "İnsanlığın kaderi sizin ellerinizde. Bezos’u Dünya'dan uzak tutalım" ifadeleriyle destekçi bulmaya çalışıyor.

2000 yılında Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması ve yaklaşmakta olan uçuşun operatörü Blue Origin'e yönelik beş gün önce başlatılan kampanyaya şimdiye kadar 6 bin 800’ü aşkın kişi imza verdi.

Jeff Bezos ile uzaya çıkmanın bedeli 28 milyon dolar
DÜNYA
Jeff Bezos ile uzaya çıkmanın bedeli 28 milyon dolar
Abone Ol Google News
Rekora yelken açtı

Rekora yelken açtı

Türkiye'nin dört denizini tek başına aşacak.
Balıkçı teknesine gemi çarptı

Balıkçı teknesine gemi çarptı

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında facia: İki kişi hayatını kaybetti
Sorunların çözümü diyalog

'Sorunların
çözümü diyalog'

​Erdoğan 'Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenliyor.

​TBMM Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili açıklama

​AK Partili Akbaşoğlu duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde AB'ye mesaj.

Piyasaların merakla beklediği karar açıklandı.

Adalet Bakanı Gül'den çağrı.

Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması.

Yarın erişime açılacak. Okullarda karne etkinliği yapılmayacak.

​İstanbul'da müdürdü köyünde çoban oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.