Dünya Vahşice öldüren Cemal Kaşıkçının oğlundan şaşırtan açıklama Yöneticilere sadık kalacağım
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Vahşice öldüren Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan şaşırtan açıklama: Yöneticilere sadık kalacağım

Geçen yıl Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, babasının cinayet davası hakkında yaptığı açıklamada kafaları karıştırdı. Salak Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da görülen dava için "Suudi Arabistan yargısının bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım" dedi.

Haber Merkezi AA
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İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda geçen yıl öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şaşırtıcı ifadelerde bulundu.

"BEN DE YÖNETİCİLERE SADIK KALACAĞIM"

Salah Kaşıkçı, "Sevgili babamı kaybetmemizin üzerinden bir yıl geçti. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Arabistan yargısının adaleti sağlayacağına ve bu korkunç suçun faillerini cezalandıracağına inancım sonsuz. Ben de babam gibi vatana ve onun yöneticilerine sadık kalacağım." ifadesini kullandı.

  • Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

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