Dünya Vaka sayılarının düştüğü Türkiye normalleşmeye hazırlanırken Almanyada koronavirüs ölümleri yine zirveyi gördü
AVRUPA

Vaka sayılarının düştüğü Türkiye normalleşmeye hazırlanırken Almanya'da koronavirüs ölümleri yine zirveyi gördü

Türkiye düşen vaka sayıları ile normalleşmeye hazırlanırken Almanya'daki vaka ve ölüm sayıları korkutucu boyutlara ulaştı. Ülkede dün son 24 saatte bin 244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı. Almanya'da toplam can kaybı 43 bine yükseldi. Başbakan Angela Merkel de geçtiğimiz günlerde koronavirüsün mutasyona uğrayan türünün tehlikesi konusundaki endişelerini dile getirerek, “Salgının yeni boyutuyla mücadele edebilmemiz için 8 ile 10 haftalık zorunlu bir döneme ihtiyaç var” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları 'yüksek' seviyede seyretmeye devam ediyor.
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları 'yüksek' seviyede seyretmeye devam ediyor.

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka ve ölü sayıları üst seviyede seyretmeye devam ediyor.

Türkiye düşen vaka sayıları ile normalleşmeye hazırlanırken Almanya'daki vaka ve ölüm sayıları korkutucu boyutlara ulaştı.

Ülkede dün son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Almanya'da rekor: Vaka sayısı görülen en yüksek seviyede
DÜNYA
Almanya'da rekor: Vaka sayısı görülen en yüksek seviyede

VAKA SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 164 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi.

Son 24 saatte 1244 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 43 bin 881’e çıktı.

Koronavirüs vaka sayısında rekora koşan Almanya'da Merkel endişeli: 10 haftaya ihtiyacımız var
KORONAVİRÜS
Koronavirüs vaka sayısında rekora koşan Almanya'da Merkel endişeli: 10 haftaya ihtiyacımız var

EN YÜKSEK ÖLÜM SAYISI

Dün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu.

Başbakan Angela Merkel de geçtiğimiz günlerde koronavirüsün mutasyona uğrayan türünün tehlikesi konusundaki endişelerini dile getirerek, “Salgının yeni boyutuyla mücadele edebilmemiz için 8 ile 10 haftalık zorunlu bir döneme ihtiyaç var” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Türkiye'de alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile vaka ve ölüm sayılarında düşüş yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde ‘"Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu.’’ açıklamasını yapmıştı.

Almanya'da Kovid-19 ölümlerinde bir günde 1244 can kaybı
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Almanya'da Kovid-19 ölümlerinde bir günde 1244 can kaybı
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